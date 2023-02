Po 178 urah izpod ruševin izvlekli 4-letno deklico

Reševanja so zdaj že vse redkejša, število mrtvih pa je preseglo 35.000. Problematično je, ker po tolikem času pod ruševinami, človeško telo stežka preživi brez vode, zlasti pri nizkih temperaturah. Kljub temu je na tisoče ekip po vsej regiji, vključno z rudarji in strokovnjaki še vedno na terenu. Uporabljajo toplotne kamere in pse ter preiskujejo ostanke porušenih stavb. Toda upanje je počasi pojenjalo, napovedujejo pa da se bo reševalna akcija kmalu končala. Uradniki se torej trenutno osredotočajo predvsem na obnovo, zatočišče, hrano in zdravstveno oskrbo.

Vprašanje se pojavlja, ali so bile posledice naravne nesreče še hujše zaradi človeških napak. Predsednik Recep Tayyip Erdogan je priznal pomanjkljivosti pri odzivanju. Uradniki so navedli, da je izdanih 113 nalogov za prijetje v zvezi z gradnjo stavb, priprli pa so 12 ljudi.

Majhna deklica kar 178 pod ruševinami

4-letna deklica Miray je bila v ruševinah ujeta kar 178 ur - sedem dni in pol. Ko so jo reševalci našli, so njeno rešitev pospremili s številnimi vzkliki veselja in sreče. Pod ruševinami pa je poleg štiriletnice ostala zakopana še njena starejša sestra, do katere se reševalci še niso dokopali.