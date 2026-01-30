Po 18 dneh se je zbudila iz kome, trenutke groze podoživlja v nočnih morah

18-letna Roze, ki je bila v baru Constellation zadolžena za objave na družbenih medijih, je po zbuditvi iz kome težko sama. Takoj ko je odprla oči, so se vrnili spomini na trenutke groze, zato je ves čas v bolnišnici z njo njena družina.
"V nekem trenutku sem obrnila glavo in videla, kako je izbruhil požar na stropu. Hotela sem pokazat ljudem in večkrat glasno zavpila: Poglejte, ogenj, morate ven," se spominja usodnega večera. Gostje resnosti situacije sploh niso mogli dojeti, razlaga, saj se je vse odvilo z bliskovito hitrostjo. "Mislim, da je vse skupaj trajalo mogoče 50 sekund. Mislila, sem, da bomo imeli več časa, da pridemo ven, a se je vse zgodilo tako hitro. Zato je bilo zelo težko dojeti. Mislim, da so zaradi tega ljudje še kar naprej snemali in glasba se je še predvajala," razlaga.
Sama se je iz ognjenega pekla rešila, a odšla nazaj po prijateljico. Prebudil se je občutek solidarnosti, pravi, ljudje so hiteli pomagat, a nekoga ni bilo med njimi. "Videla sem Jessico Moretti, solastnico bara. Bila je zunaj, a ni pomagala. Prav nikomur ni pomagala. Tam so bili ljudje, ki so bili v zares obupni situaciji, ki so kričali, in mislim, da bi jim lahko pomagala. Stala je za barom, kjer je bil tudi gasilni aparat in bi lahko vsaj gasila ogenj."
Obenem je bil zaprt izhod v sili, dodaja, in je zato ogorčena, ker sta oba lastnika bara na prostosti. Švicarski tožilci so sicer razširili preiskavo na vse uradne osebe, odgovorne za nadzor varnostnih standardov. Ovadili so nekdanjega in aktualnega vodjo požarne varnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.