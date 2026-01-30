Po 18 dneh se je zbudila iz kome, trenutke groze podoživlja v nočnih morah

18-letna Roze, ki je bila v baru Constellation zadolžena za objave na družbenih medijih, je po zbuditvi iz kome težko sama. Takoj ko je odprla oči, so se vrnili spomini na trenutke groze, zato je ves čas v bolnišnici z njo njena družina.

"V nekem trenutku sem obrnila glavo in videla, kako je izbruhil požar na stropu. Hotela sem pokazat ljudem in večkrat glasno zavpila: Poglejte, ogenj, morate ven," se spominja usodnega večera. Gostje resnosti situacije sploh niso mogli dojeti, razlaga, saj se je vse odvilo z bliskovito hitrostjo. "Mislim, da je vse skupaj trajalo mogoče 50 sekund. Mislila, sem, da bomo imeli več časa, da pridemo ven, a se je vse zgodilo tako hitro. Zato je bilo zelo težko dojeti. Mislim, da so zaradi tega ljudje še kar naprej snemali in glasba se je še predvajala," razlaga.