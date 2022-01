18 let po strmoglavljenju letala v Rdeče morje obtožili prvo osebo

3. januarja 2004 je letalo Boeing 737 poletelo z egiptovskega letališča Šarm el Šejk, a ni prišlo daleč, saj je le nekaj minut kasneje strmoglavilo v Rdeče morje. Vzroka nesreče, v kateri je umrlo vseh 148 oseb na krovu letala, do zdaj še niso ugotovili, poroča Euronews.

Zdaj je Francija v zvezi z nesrečo obtožila prvo osebo. Nenaklepnega uboja so obtožili nekdanjega izvršnega direktorja družbe Flash Airlines, Mohameda Nura. Bremenijo ga obtožbe, da je posadki letala dovolil letenje brez potrebnih kvalifikacij, usposabljanja ali počitka. Vse od decembra, ko je bila podana obtožba, je podjetje likvidirano.

Leta 2017 je bila sicer sodna zadeva proti letalski družbi zavrnjena, saj so sodniki razsodili, da so bile obtožbe proti egiptovskemu podjetju in posadki "nezadostne". A kasneje je pariško pritožbeno sodišče odločilo, da v preiskavi niso pridobili pojasnil predsednika te nizkocenovne družbe.

Družine žrtev so po dolgi pravni bitki, v kateri so Egiptu očitale pomanjkanje sodelovanja v preiskavi, obtožnico pozdravile. "V vseh 18 letih postopkov smo pogosto želeli, da bi sodišča preučila odgovornost podjetja," je povedala Isabelle Manson, predsednica združenja za obrambo družin žrtev. Zaradi zamud v primeru je morala Francija združenju leta 2019 plačati 10.000 evrov odškodnine.