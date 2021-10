Po 18 mesecih Avstralija za svoje državljane odpira meje

Čeprav so mesta Sydney, Melbourne in Canberra zaradi naglega širjenja okužb trenutno zaprta, bo Avstralija cepljenim državljanom novembra odprla svoje meje. Visoka stopnja okužb je spodbudila zanimanje za cepljenje, Novi Južni Wales, kamor spada tudi Sydney, je na dobri poti, da v nekaj tednih preseže 80-odstotno precepljenost. Podobne napovedi veljajo tudi za Viktorijo, kamor spada mesto Melbourne. Sydney, kjer se nahaja največje avstralsko letališče, bo 11. oktobra prekinil 13-tedensko zaprtje.

Na poti v množično precepljenost je premier Scott Morrison napovedal, "čas je, da Avstralcem vrnemo njihovo življenje", česar se po 18 mesecih izolacije veselijo številni. Odpiranje meja pa ne bo tako preprosto. Letalski prevozniki že opozarjajo, da niso pripravljeni na povečanje obsega storitev, ki jih zahteva ponovno odprtje. Še vedno namreč niso jasne podrobnosti dokazovanja cepljenja in ostalih omejitev. Novi Južni Wales in Viktorija naj bi svojim polno cepljenim prebivalcem dovolila, da potujejo v tujino in se vrnejo v domačo karanteno. Nasproti pa sta mesto Queensland in Zahodna Avstralija, kjer je bila stroga mejna politika še posebej v prvem valu uspešna v borbi proti virusu, bolj nalezljiva različica delta pa je stanje spet spremenila. Zahodna Avstralija in Queensland sta v zaprtju meja prepoznala največje učinke, meje naj bi tu ostale zaprte, vse dokler se stopnja precepljenosti ne zviša.