Po 18 mesecih omejitev Tajska odprla meje za turiste, dobrodošli tudi Slovenci

Na seznamu držav z nizkim tveganjem so med drugim Velika Britanija, ZDA, Japonska, Kitajska in večina evropskih držav. Med njimi je tudi Slovenija.

"Kot da bi na koncu tunela znova zagledali luč. Dve leti nismo mogli delati," je za BBC povedal turistični vodnik Čaijagorn Bonjapak. Kot je dodal, stranke in turistične agencije še niso stopile v stik z njim in njegovimi kolegi. Sam ocenjuje, da bi lahko trajalo še kakšen mesec, da bodo izleti znova dobili zagon.

Tajska vlada napoveduje, da se bodo prihodki od turizma do leta 2023 znova vrnili na raven pred pandemijo, čeprav analitiki opozarjajo, da bodo Kitajska z nenehnim zapiranjem meja ovirala okrevanje tajskega turističnega sektorja. Pred zdravstveno krizo so Tajsko najbolj množično obiskovali ravno Kitajci, leta 2019 so jih v državi našteli 12 milijonov.

Wiwan Siriwasaeree, lastnica manjšega hostla v središču Bangkoka ni optimistična glede napovedi, da se bo turizem povrnil na predkoronsko raven. "Razmišljala sem, kaj bom storila, če se razmere ne vrnejo na predkoronsko raven. Tega me je zelo strah. Bojimo se, da se bo število okužb po odprtju meja znova povečalo, kar bi vodilo v nova zaprtja," je dejala za BBC.