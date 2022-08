Po 180 letih tudi uradno: Gibraltarju nadeli naziv mesta

Že pred 180 leti je britanskemu ozemlju, ki zajema jug Iberskega polotoka in severozahodni delček afriške celine, status mesta podelila kraljica Viktorija. A ta podatek je bil tekom zgodovine izgubljen, saj so Gibraltar izpustili iz uradnega seznama mest. Po raziskavi britanskega državnega arhiva, v kateri so odkrili nepravilnost, pa se je Združeno kraljestvo odločilo popraviti napako. Gibraltar je tako naposled tudi uradno pridobil naziv mesta.

Gibraltar je bil eden izmed 39 krajev Združenega kraljestva in britanskih čezmorskih ozemljih, ki so se v okviru praznovanja platinastega kraljičinega jubileja lani potegovali za pridobitev statusa mesta. Gibraltaci so bili vse do zdaj v svojih prizadevanjih neuspešni, a v objavi sveže evidence o 81 krajih, ki so prejeli poseben status, jih je zdaj pričakalo presenečenje. Raziskava britanskega državnega arhiva je namreč razkrila, da je kraljica Viktorija Gibraltarju status mesta podelila že leta 1842, a je bil ta podatek izpuščen iz uradnega seznama mest, poročajo britanski mediji.

Kraljica Viktorija je Gibraltarju status mesta podelila že leta 1842.

Združeno kraljestvo se je zdaj odločilo popraviti napako iz preteklosti. Gibraltarju je tako tudi uradno nadelo naziv mesta. Britanski premier Boris Johnson je dejal, da je "lepo videti ponovno potrditev Gibraltarja kot mesta". Meni, da gre za veliko priznanje njegovi bogati zgodovini in dinamiki. Status mesta so Gibraltarju, skupaj s še 80 drugimi kraji, podelili na podlagi pomembnejših stavb in institucij, ki se nahajajo na območju. Status podeljuje monarh, kraje, ki si zaslužijo naziv 'mesto', pa predlagajo ministri. Kljub temu, da novo poimenovanje ne prinaša večjih koristi, so prebivalci z novim nazivom načeloma zelo zadovoljni.

Status mesta so Gibraltarju, skupaj s še 80 drugimi kraji, podelili na podlagi pomembnejših stavb in institucij, ki se nahajajo na območju, posebnih pravil ni.

"Prebivalci so upravičeno ponosni, ko vidijo svoje novo mesto na zemljevidu, saj so vsi kraji na seznamu mest neverjetno bogati z zgodovino in kulturo," je dejal kancler vojvodine Lancaster Kit Malthouse. "Upam, da bodo ljudje s sedežem v teh krajih, zlasti novih mestih, lahko izkoristili prednosti povečanega globalnega položaja svojega doma in izboljšali lokalno gospodarstvo," je še dodal. Izven otoka pet britanskih mest Gibraltar je v britanske roke prišel na podlagi mirovne pogodbe, ki so jo podpisali po vojni za špansko nasledstvo leta 1713. Gibraltar je eden izmed petih britanskih mest, ki se nahaja izven Otoka. Mednje spadajo še Hamilton na Bermudih, Jamestown na Sveti Heleni in Douglas na otoku Man, ki so že bili na seznamu, Stanley na Falklandskih otokih pa je status mesta prav tako dobil ob jubileju.