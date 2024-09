Po 19 dneh iskanja našli truplo osemletne turške deklice

Truplo male Narin Güran so našli v potoku, dva kilometra oddaljenem od njene domače vasi, in ga prepeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino v Istanbulu. Po preliminarnem forenzičnem poročilu so na vratu našli sledi davljenja, imela je zlomljeno nogo, truplo pa je bilo v vodi 15 dni, poroča TGRT Haber.

Po njenem izginotju je stekla obsežna iskalna akcija. Policija je preiskala skupno 12.565 vozil, zaslišali so 130 oseb ter preverili še 32.952 drugih oseb, s sedmimi psi sledniki pa so preiskali več kot 11 tisoč hektarjev. Policija je preiskala tudi mestno pokopališče, sploh nedavno izkopane grobove. Neuspešno.

Pridržali 24 oseb, tudi mamo in očeta

Preiskovalci so zaslišali člane družine in pridržali skupno 24 oseb, tudi njeno mamo in očeta. Za kratek čas so pridržali tudi 18-letnega brata pogrešane, ki je imel na svojem telesu sledi ugrizov. A pozneje so ga izpustili, saj inštitut za sodno medicino v Istanbulu ni mogel nedvomno potrditi, da sledi pripadajo Narin.

Nazadnje pa so aretirali dekličinega strica Salima Gürana. Med preiskavo so v njegovem avtomobilu odkrili sledi DNK, ki pripadajo prav mali Narin, poročajo tuji mediji. Ugotovili so tudi, da je Salim po dekličinem izginotju s telefona izbrisal vsa sporočila in pretekle klice. Na sodišče so ga pripeljali v oklepnem vozilu, 2. septembra pa so ga aretirali zaradi suma kaznivega dejanja umora.