Po 198 urah izpod ruševin rešili brata, stara 17 in 21 let

Turške oblasti so sporočile, da so reševalci pod zrušenim blokom v turški provinci Kahramanmaras našli dva preživela. 17-letnega Muhammeda Enesa Yeninarja in njegovega štiri leta starejšega brata Bakija. Oba so prepeljali v bolnišnico, za zdaj pa o njunem zdravstvenem stanju ni podatkov.

Število smrtnih žrtev katastrofalnega potresa, ki je v ponedeljek prizadel Turčijo in Sirijo, se po zadnjih podatkih bliža 40.000, iskalne in reševalne ekipe pa počasi zaključujejo delo na prizadetih območjih.