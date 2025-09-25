Po 20 letih identificirali 'žensko v rožnatem'

'Ženska v rožnatem', kot so jo poimenovali, je tretja oseba, ki je bila identificirana v okviru pobude 'Operacija Identificiraj me', ki jo je Interpol sprožil leta 2023 v prizadevanju, da bi ugotovil identiteto žensk, ki so bile umorjene ali pa so umrle v sumljivih oz. nepojasnjenih okoliščinah širom Evrope.
Kot so razkrili, so žensko identificirali kot 31-letno rusko državljanko Ljudmilo Zavada. "Po 20 letih je neznana ženska dobila nazaj svoje ime," je komentiral generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza.
Truplo Zavade so našli julija 2005 ob cesti v Barceloni. Poimenovanje 'ženska v rožnatem' je prejela, ker je bila oblečena v rožnat cvetlični top, rožnate hlače in rožnate čevlje.
Lokalna policija, ki je preiskovala primer, je sklenila, da gre za sumljivo smrt, saj so našli dokaze, da so njeno truplo premaknili v 12 urah pred najdbo. A identitete ženske nikoli niso odkrili.
V začetku letošnjega leta je turška policija v svoji nacionalni bazi podatkov preverila prstne odtise žrtev, ki jih je prejela od Interpola, posledično pa so razkrili identiteto Zavade. Njen DNK se je ujemal z DNK bližnjega sorodnika v Rusiji. Preiskava njene smrti se zdaj nadaljuje.
Prva ženska, identificirana v okviru kampanje, je bila 31-letna Rita Roberts iz Walesa, ki je bila leta 1992 umorjena v Belgiji. Identificirala jo je njena družina, potem ko je v novici, objavljeni na BBC, videla fotografijo njene tetovaže.
V začetku letošnjega leta so odkrili še identiteto ženske, ki so jo našli mrtvo v hlevu v Španiji. Šlo je za 33-letnico iz Paragvaja. Okoliščine njene smrti so "nepojasnjene".
Interpol medtem še vedno ugotavlja identiteto 44 mlajših žensk, ki so jih našli mrtve na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, Franciji, Italiji in Španiji. Večina jih je bila žrtev umora.
Kot so pojasnili na Interpolu, so globalne migracije in trgovina z ljudmi privedle do tega, da je bilo več ljudi prijavljenih kot pogrešanih zunaj svojih držav, kar lahko oteži identifikacijo trupel.
