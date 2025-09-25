Po 20 letih identificirali 'žensko v rožnatem'

'Ženska v rožnatem', kot so jo poimenovali, je tretja oseba, ki je bila identificirana v okviru pobude 'Operacija Identificiraj me', ki jo je Interpol sprožil leta 2023 v prizadevanju, da bi ugotovil identiteto žensk, ki so bile umorjene ali pa so umrle v sumljivih oz. nepojasnjenih okoliščinah širom Evrope.

Kot so razkrili, so žensko identificirali kot 31-letno rusko državljanko Ljudmilo Zavada. "Po 20 letih je neznana ženska dobila nazaj svoje ime," je komentiral generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza.

Truplo Zavade so našli julija 2005 ob cesti v Barceloni. Poimenovanje 'ženska v rožnatem' je prejela, ker je bila oblečena v rožnat cvetlični top, rožnate hlače in rožnate čevlje.

Lokalna policija, ki je preiskovala primer, je sklenila, da gre za sumljivo smrt, saj so našli dokaze, da so njeno truplo premaknili v 12 urah pred najdbo. A identitete ženske nikoli niso odkrili.