Po 20 letih se je v javnosti pojavil sin vojnega zločinca Slobodana Miloševića

Marko Milošević , sin nekdanjega srbskega predsednika, se v javnosti ni prikazal že skoraj 20 let, zdaj pa so ga posneli v Moskvi v družbi Aleksandra Zaldastanova , znanega pod nadimkom Kirurg, tesnega sodelavca in prijatelja Vladimirja Putina ter vodje obskurne motoristične skupine Nočni Volkovi, poroča Kurir.

V videu, objavljenem na družbenih medijih, Zaldastanov napove Miloševića, ki nato nagovori množico in ponovi očetove besede, ki so zapisane na spomeniku. Dva metra visok spomenik Slobodanu Miloševiću je izdelal srbski kipar Dragan Radenović, član Ruske akademije umetnosti.

"Kot piše tukaj na tabli, smo bili na žalost vaja tega, kar se je zgodilo z Rusijo, in tega, kar se zdaj dogaja v Ukrajini. Jugoslovanske vojne so bile enake, zdaj v Ukrajini pa so pospešena različica. Na žalost smo bitko izgubili, a vojno upam, da nismo. Iz naših napak in iz naše usode so se Rusi naučili lekcijo in zmagali bomo! Za zmago," je dejal Milošević, stoječ pred srbsko zastavo.