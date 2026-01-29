Po '20-minutnem boju ob Hvaru' iz morja potegnil 'krakena'

Kot je mladi podvodni ribič iz okolice Splita povedal za Morski.hr, se je v torek odpravil do svojega skrivnega kotička na Hvaru, kjer običajno lovi ribe. Tam pa je opazil, da se pod vodno gladino skriva nekaj veliko bolj nenavadnega.

Naletel je namreč na hobotnico, ki je v dolžino merila kar 181 centimetrov in je bila tako skoraj večja od njega. "Boj je bil zanimiv. Trajal je približno 20 minut, večkrat sem streljal s puško C4 Gladius 85. Naposled sem ujel krakena," je šaljivo opisal Ante Klobučar, ki je iz morja potegnil 8,6-kilogramsko hobotnico.

"Na morju sem že od malih nog. Oče me je naučil vsega - puško za podvodni ribolov sem prvič prijel v roke pri 11 letih, s podvodnim ribolovom pa se aktivno ukvarjam zadnja tri leta," je dejal Splitčan.