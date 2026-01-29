Naslovnica
Tujina

Po '20-minutnem boju ob Hvaru' iz morja potegnil 'krakena'

29. 01. 2026

Avtor:
M.P.
Ogromna hobotnica (MORSKI.HR) FB!!!

Podvodni ribič Ante Klobučar je v torek iz morja potegnil neobičajen ulov. "Boj je trajal približno 20 minut, večkrat sem streljal, naposled pa sem ulovil krakena," se je pošalil Hrvat, ki je ob Hvaru ulovil več kot 8,6-kilogramsko hobotnico, ki je v dolžino skoraj večja od njega.

Kot je mladi podvodni ribič iz okolice Splita povedal za Morski.hr, se je v torek odpravil do svojega skrivnega kotička na Hvaru, kjer običajno lovi ribe. Tam pa je opazil, da se pod vodno gladino skriva nekaj veliko bolj nenavadnega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naletel je namreč na hobotnico, ki je v dolžino merila kar 181 centimetrov in je bila tako skoraj večja od njega. "Boj je bil zanimiv. Trajal je približno 20 minut, večkrat sem streljal s puško C4 Gladius 85. Naposled sem ujel krakena," je šaljivo opisal Ante Klobučar, ki je iz morja potegnil 8,6-kilogramsko hobotnico.

"Na morju sem že od malih nog. Oče me je naučil vsega - puško za podvodni ribolov sem prvič prijel v roke pri 11 letih, s podvodnim ribolovom pa se aktivno ukvarjam zadnja tri leta," je dejal Splitčan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z zadnjim ulovom je tako postavil osebni rekord, saj je najtežja hobotnica, ki jo je doslej ujel, tehtala 5,6 kilograma.

hobotnica hvar ribič

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
29. 01. 2026 12.37
Ne vem kaj mu je bilo da je umoril hobotnico??(
Odgovori
0 0
taft007
29. 01. 2026 12.30
Saj jo ni ubil zaradi hrane ampak je stradala zaradi fotografije, da se lahko kaže svetu kaj je dosegel.
Odgovori
+3
3 0
FrancRode
29. 01. 2026 12.29
Nisem vege, ampak v čem je fora? Pač eno žival je ubil. A zato se je treba slikati?
Odgovori
+4
4 0
palinko74
29. 01. 2026 12.26
ja inn kaj je dosegu s tem
Odgovori
+1
1 0
Stauffenberg
29. 01. 2026 12.26
Zakaj taka propaganda morilcev živali? Kdor je gledal nagrajeni dokumentarni film o tej čudoviti živali z naslovom " moja učiteljica hobotnica" ve zakaj gre. Škoda je samo to, da ni ona zmagala to človeško zlo.
Odgovori
+6
6 0
Tetrapan89
29. 01. 2026 12.24
Ah z hobotnico sploh toliko staro, ki je oreng že žilava se ni za hvalit. Bolje, da je živela naprej. Naj se pohvali raje z kakšnim zobatcem ali kirnijo...
Odgovori
+2
2 0
big_foot
29. 01. 2026 12.22
Tole pa ne bo samo za 1x izpod peke. :-)
Odgovori
-1
0 1
MeaParvitas
29. 01. 2026 12.20
Takih primerkov je bilo včasih v Jadranu veliko, pa so jih domačini zaradi pohlepa po zaslužku povsem iztrebili. Zdaj na osti "nabijajo" tudi primerke lažje od kilograma. To velja tudi za ostali morski živelj...potem pa jamrajo da "nema ribe" in ti v gostilnah ob morju ponujajo samo gojene ribe.
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
29. 01. 2026 12.13
Hobotnica, katere lovke so daljše od tvojih rok, te lahko ubije. Lov takšne hobotnice je izzivanje.
Odgovori
-1
1 2
Heprk
29. 01. 2026 12.21
kaj lahko naredi 8kg hobotnica proti 80kg cloveku? potopit ga ne more, edin ce je clovek slampast pa mu roke objame da ne more plavat, nevem no...
Odgovori
+0
1 1
Deathstar
29. 01. 2026 12.34
Zgleda se še nisi srečal s hobotnico....
Odgovori
0 0
First Last
29. 01. 2026 12.13
Prenehajte iskoriscati zivali!! Ravno tako nekdo gleda iza ocmi kot vi. Ce bi bili vi za tistimi ocmi, bi si zeleli biti izkorisceni, ubiti, zato da lahko nekdo lepo riga v reatavraciji? Resite se primal nagonov in biasov, sploh ne veste koliko vpliva ima na vase razmisljanje, ne morete vedeti.
Odgovori
+3
4 1
big_foot
29. 01. 2026 12.21
Tudi solata je živo bitje - torej po tvojem je najbolje da ješ kamenje?
Odgovori
-2
0 2
Rob123
29. 01. 2026 12.26
big _ sh…t Ti si nekoristno bitje vsaka rastlina je bolj koristna!
Odgovori
+1
1 0
taft007
29. 01. 2026 12.28
Solata zraste umetno v dveh tednih hobotnica pa rabi 7 let.
Odgovori
+1
1 0
hojladri123
29. 01. 2026 12.29
Vzeti iz narave kolikor človek rabi sploh ni tok sporno. Sporno je vzrejanje in pobijanje živali. Tu pa res živali živijo zato da umrejo.
Odgovori
0 0
BRABUS1
29. 01. 2026 12.12
Koliko je to staro a je še užitno.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
29. 01. 2026 12.09
baby kraken
Odgovori
0 0
tavbix
29. 01. 2026 12.08
Vse za trofejo...
Odgovori
+3
4 1
Amenhotep
29. 01. 2026 12.05
Čestitke !
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
29. 01. 2026 12.04
bolj bogi kraken je to
Odgovori
+3
5 2
