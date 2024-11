Po 21 letih bega prijeli 46-letnika s FBI-jevega seznama teroristov

Po več kot 20 letih na begu so v Walesu prijeli Daniela Andreasa San Diega, enega od obrazov s FBI-jevega seznama najbolj iskanih teroristov. Gorečega zagovornika pravic živali so dodali leta 2003 kot sploh prvega domačega terorista, kriv je dveh bombnih napadov, ki nista zahtevala žrtev ali ranjenih. Za informacije so sicer ponujali kar 250 tisoč ameriških dolarjev.