Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po 21 letih identificirali truplo 'ženske z nemškimi ključi'

Amsterdam, 10. 10. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
2

Leta 2004 so na nizozemski plaži našli truplo ženske, a njene identitete preiskovalci vse do danes niso vedeli. 21 let kasneje je postala ženska četrta oseba, katere identiteto so uspeli odkriti s pomočjo mednarodne policijske operacije "Identificiraj me".

Njeno truplo so julija 2004 odkrili na odročni plaži v bližini mesta Wassenaar. Kot poroča BBC, preiskovalci na njenem telesu niso odkrili očitnih znakov poškodb ali boja.

Nizozemska forenzična preiskovalka Sandra Baasbank je lani povedala, da je bila ženska oblečena v rjave karo pajkice in rdeče svetleče lakirane čevlje, kar je označila za nenavadno, če se je gospa pred smrtjo sprehajala po plaži. Imela je tudi ključe, ki so jo povezovali z nemškim mestom Bottrop. Prav zaradi slednjega so Pommerjevo poimenovali "ženska z nemškimi ključi".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policija sicer ključev ni mogla povezati z natančnim naslovom, njena identiteta pa je tako več kot dve desetletji ostala zavita v tančico skrivnosti. A letos se je v preiskavi zgodil preboj.

Nizozemske oblasti so namreč v petek razkrile identiteto ženske – gre za 35-letno nemško državljanko Evo Mario Pommer. Njen vzrok smrti sicer za zdaj ostaja nepojasnjen, policija nadaljuje s preiskavo.

Prva ženska, ki je bila identificirana s pomočjo kampanje, je bila 31-letna britanska državljanka Rita Roberts, ki je bila leta 1992 umorjena v Belgiji.

Žensko so uspeli identificirati v sklopu mednarodne operacije "Identificiraj me", prek katere so prejeli namig, kdo bi lahko bila neznana oseba. Leta 2023 so operacijo, s katero skušajo identificirati ženske, ki so bile umorjene oz. ki so umrle v sumljivih in nepojasnjenih okoliščinah, sprožili v šestih evropskih državah.

V okviru operacije so prvič javno objavili Interpolove informacije o neidentificiranih truplih, prav tako pa so policijskim silam po vsem svetu ob tem posredovali tudi zbrane informacije in sledi, kot so prstni odtisi. S tem so nerešeni primeri znova prejeli tudi pozornost javnosti.

"Ta najnovejša identifikacija ni le mejnik v naši tekoči kampanji. Je tudi dokaz, kaj lahko dosežemo, ko narodi stopijo skupaj," je ob tem dejal generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza. Komisarka nizozemske policije Janny Knol pa je ob tem pohvale namenila preiskovalcem in detektivom.

intepol identiteta ženska nizozemska
Naslednji članek

Nepregledne kolone vozil in 24-urni zastoj

Naslednji članek

Kdo bo prejel Nobelovo nagrado za mir? Tudi Trump med nominiranci

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
10. 10. 2025 10.35
V Italiji imajo oddajo o pogrešanih osebah katera je zelo zelo gledana. Če bi imele tudi druge evropske TV podobno oddajo bi lahko našli več pogrešanih ali ne identificiranih.
ODGOVORI
0 0
a res1
10. 10. 2025 10.27
+0
Če so povzovali ključe z mestom Bottrop? A tam je ni nobeden pogrešal, svojci, prijatelji...
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286