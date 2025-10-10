Po 21 letih identificirali truplo 'ženske z nemškimi ključi'

Leta 2004 so na nizozemski plaži našli truplo ženske, a njene identitete preiskovalci vse do danes niso vedeli. 21 let kasneje je postala ženska četrta oseba, katere identiteto so uspeli odkriti s pomočjo mednarodne policijske operacije "Identificiraj me".

Njeno truplo so julija 2004 odkrili na odročni plaži v bližini mesta Wassenaar. Kot poroča BBC, preiskovalci na njenem telesu niso odkrili očitnih znakov poškodb ali boja. Nizozemska forenzična preiskovalka Sandra Baasbank je lani povedala, da je bila ženska oblečena v rjave karo pajkice in rdeče svetleče lakirane čevlje, kar je označila za nenavadno, če se je gospa pred smrtjo sprehajala po plaži. Imela je tudi ključe, ki so jo povezovali z nemškim mestom Bottrop. Prav zaradi slednjega so Pommerjevo poimenovali "ženska z nemškimi ključi".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Policija sicer ključev ni mogla povezati z natančnim naslovom, njena identiteta pa je tako več kot dve desetletji ostala zavita v tančico skrivnosti. A letos se je v preiskavi zgodil preboj. Nizozemske oblasti so namreč v petek razkrile identiteto ženske – gre za 35-letno nemško državljanko Evo Mario Pommer. Njen vzrok smrti sicer za zdaj ostaja nepojasnjen, policija nadaljuje s preiskavo.

Prva ženska, ki je bila identificirana s pomočjo kampanje, je bila 31-letna britanska državljanka Rita Roberts, ki je bila leta 1992 umorjena v Belgiji.