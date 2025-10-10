Po 21 letih identificirali truplo 'ženske z nemškimi ključi'

Njeno truplo so julija 2004 odkrili na odročni plaži v bližini mesta Wassenaar. Kot poroča BBC, preiskovalci na njenem telesu niso odkrili očitnih znakov poškodb ali boja.
Nizozemska forenzična preiskovalka Sandra Baasbank je lani povedala, da je bila ženska oblečena v rjave karo pajkice in rdeče svetleče lakirane čevlje, kar je označila za nenavadno, če se je gospa pred smrtjo sprehajala po plaži. Imela je tudi ključe, ki so jo povezovali z nemškim mestom Bottrop. Prav zaradi slednjega so Pommerjevo poimenovali "ženska z nemškimi ključi".
Policija sicer ključev ni mogla povezati z natančnim naslovom, njena identiteta pa je tako več kot dve desetletji ostala zavita v tančico skrivnosti. A letos se je v preiskavi zgodil preboj.
Nizozemske oblasti so namreč v petek razkrile identiteto ženske – gre za 35-letno nemško državljanko Evo Mario Pommer. Njen vzrok smrti sicer za zdaj ostaja nepojasnjen, policija nadaljuje s preiskavo.
Žensko so uspeli identificirati v sklopu mednarodne operacije "Identificiraj me", prek katere so prejeli namig, kdo bi lahko bila neznana oseba. Leta 2023 so operacijo, s katero skušajo identificirati ženske, ki so bile umorjene oz. ki so umrle v sumljivih in nepojasnjenih okoliščinah, sprožili v šestih evropskih državah.
V okviru operacije so prvič javno objavili Interpolove informacije o neidentificiranih truplih, prav tako pa so policijskim silam po vsem svetu ob tem posredovali tudi zbrane informacije in sledi, kot so prstni odtisi. S tem so nerešeni primeri znova prejeli tudi pozornost javnosti.
"Ta najnovejša identifikacija ni le mejnik v naši tekoči kampanji. Je tudi dokaz, kaj lahko dosežemo, ko narodi stopijo skupaj," je ob tem dejal generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza. Komisarka nizozemske policije Janny Knol pa je ob tem pohvale namenila preiskovalcem in detektivom.
