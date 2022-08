Po 22 letih dobil sodno bitko, vrnili mu bodo 24 centov

Spor sega v leto 1999, ko je Indijec Tungnath Chaturvedi na železniški postaji Mathura Cantonment na severu države kupil vozovnici za vlak. Cena ene vozovnice je znašala 35 indijskih rupij (0,43 evra). Chaturvedi je uslužbencu dal 100 rupij (1,22 evra), slednji pa mu je vrnil le 10 rupij (0,12) in ga tako oškodoval za 20 rupij (0,24 centa).

Chaturvedi je zaposlenega na železnici opozoril na napako, a povračila ni prejel, zato se je odločil za tožbo. Sledila so leta in leta obiskovanja sodišč. "Udeležil sem se več kot 100 zaslišanj v zvezi s primerom," je povedal za BBC.

Sodišče, specializirano za obravnavo pritožb potrošnikov, je pretekli teden po 22 letih končno zaključilo primer in razsodilo v korist Chaturvedija. Železnice morajo tako Indijcu vrniti preplačani znesek z 12-odstotnimi letnimi obrestmi. Prav tako morajo plačati globo v višini 15.000 rupij (okoli 182 evrov). T. i. potrošniška sodišča so v Indiji preobremenjena in običajno traja več let, da rešijo tudi povsem preprost primer.