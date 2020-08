Po 238 dneh gladovne stavke v turškem zaporu umrla Ebru Timtik

"Umrla je Ebru Timtik iz naše odvetniške pisarne," so njeni odvetniški kolegi zapisali na Twitterju. Stara je bila 42 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lani je bila Timtikova obsojena na več kot 13 let zapora zaradi "članstva v teroristični organizaciji". Februarja je začela gladovno stavko, s katero je zahtevala ponovitev sodnega procesa. Pila je samo sladkano vodo, zeliščne čaje in vitamine. Ob smrti je imela zgolj 30 kilogramov, so sporočili njeni bližnji.

Pozno popoldne so jo pokopali na pokopališču na severnem obrobju Istanbula, pokopališče je policija zavarovala in na območju namestila več tovornjakov z vodnimi topovi. Ko so se njeni prijatelji in podporniki približevali pokopališču, je policija proti njim uporabila solzivec. Zbralo se je več sto njenih podpornikov, ki so vzklikali, da je nesmrtna. Po poročanju AFP je policija pridržala mlajšega fanta.