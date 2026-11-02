Po 28 letih in 50.000 prehojenih kilometrih se je vrnil domov

Vidno presenečeni 57-letni Britanec je ob vrnitvi v Hull za britansko televizijo Sky News povedal, da ni mogel verjeti, koliko ljudi ga je danes pričakalo. "Neverjetno je biti spet v Združenem kraljestvu in da se potem vse tako zaključi, to je fenomenalno," je dejal.

Pustolovščino je Britanec začel 1. novembra 1998 v kraju Punta Arenas v Čilu. Takrat si je nekdanji vojak zadal dve pravili - za napredovanje na poti ne sme uporabljati prevoznih sredstev in domov se lahko vrne šele na koncu ekspedicije. S seboj je imel voziček za prtljago in okoli 500 dolarjev, poroča časnik The Guardian.

Na svoji poti je prepotoval Južno in Severno Ameriko, se prebil čez Aljasko do Sibirije in preko Azije do Evrope. V 28 letih je prepotoval 50.000 kilometrov in obiskal 29 držav. Pri tem pa ni premagal le gorovja, puščave in džungle, ampak se soočil tudi z ekstremnim mrazom in nevarnimi vodami. Tako je med drugim več dni plaval čez Kaspijsko morje, da je prišel iz Kazahstana do Azerbajdžana. Tudi pred domačim Združenim kraljestvom ga je čakal še en skok v morje. S posebnim dovoljenjem je v začetku oktobra preplaval Rokavski preliv, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegov pohod, ki bi moral po prvotnih načrtih trajati 12 let, pa je bil večkrat prekinjen. Težave je imel zaradi pridobivanja vizumov, pomanjkanja finančnih sredstev in političnih ovir. Takrat je sicer uporabil letala, da je prišel na varno in je tako vmes živel v Mehiki in ZDA. Da pa ni kršil svojega pravila, se je za nadaljevanje svoje poti vselej vrnil na točko, kjer je pot prekinil in po njej nadaljeval peš.

V skoraj treh desetletjih na poti se je veliko spremenilo za Bushbyja tudi doma. Tako je med drugim odrasel njegov sin, ki ima sedaj že sam otroka. Kot je zagotovil Bushby, imata s sinom kljub vsemu dober odnos in da je bil ta vedno eden njegovih največjih oboževalcev.