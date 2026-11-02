Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po 28 letih in 50.000 prehojenih kilometrih se je vrnil domov

London, 02. 11. 2026 16.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Britanec se je po 28 letih trekinga po svetu vrnil v domači kraj

Skoraj tri desetletja je britanski avanturist Karl Bushby preživel na poti in brez pomoči prevoznih sredstev opravil okoli 50.000 kilometrov dolgo pot čez štiri celine od Čila do domačega Hulla v Veliki Britaniji. Ob prihodu v Hull so ga kot junaka sprejeli številni podporniki.

Vidno presenečeni 57-letni Britanec je ob vrnitvi v Hull za britansko televizijo Sky News povedal, da ni mogel verjeti, koliko ljudi ga je danes pričakalo. "Neverjetno je biti spet v Združenem kraljestvu in da se potem vse tako zaključi, to je fenomenalno," je dejal.

Popoldne pa je Bushby opravil še svojih zadnjih pet kilometrov do domače hiše, kjer ga je sprejela njegova mama Angela Bushby.

Pustolovščino je Britanec začel 1. novembra 1998 v kraju Punta Arenas v Čilu. Takrat si je nekdanji vojak zadal dve pravili - za napredovanje na poti ne sme uporabljati prevoznih sredstev in domov se lahko vrne šele na koncu ekspedicije. S seboj je imel voziček za prtljago in okoli 500 dolarjev, poroča časnik The Guardian.

Na poti ga niso ustavili niti mraz, džungle in morje

Na svoji poti je prepotoval Južno in Severno Ameriko, se prebil čez Aljasko do Sibirije in preko Azije do Evrope. V 28 letih je prepotoval 50.000 kilometrov in obiskal 29 držav. Pri tem pa ni premagal le gorovja, puščave in džungle, ampak se soočil tudi z ekstremnim mrazom in nevarnimi vodami. Tako je med drugim več dni plaval čez Kaspijsko morje, da je prišel iz Kazahstana do Azerbajdžana. Tudi pred domačim Združenim kraljestvom ga je čakal še en skok v morje. S posebnim dovoljenjem je v začetku oktobra preplaval Rokavski preliv, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegov pohod, ki bi moral po prvotnih načrtih trajati 12 let, pa je bil večkrat prekinjen. Težave je imel zaradi pridobivanja vizumov, pomanjkanja finančnih sredstev in političnih ovir. Takrat je sicer uporabil letala, da je prišel na varno in je tako vmes živel v Mehiki in ZDA. Da pa ni kršil svojega pravila, se je za nadaljevanje svoje poti vselej vrnil na točko, kjer je pot prekinil in po njej nadaljeval peš.

V skoraj treh desetletjih na poti se je veliko spremenilo za Bushbyja tudi doma. Tako je med drugim odrasel njegov sin, ki ima sedaj že sam otroka. Kot je zagotovil Bushby, imata s sinom kljub vsemu dober odnos in da je bil ta vedno eden njegovih največjih oboževalcev.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
treking velika britanija potovanje Karl Bushby

Lov na kokainskega barona: za informacije o Debelušnem Josu dva milijona evrov

24ur.com 'Trenutek čiste blaženosti me je prevzel na traktorju med kupom smeti'
24ur.com Se je Tom Cruise iz Velike Britanije preselil nazaj v ZDA?
24ur.com Slovenec Oliver Tič prehodil 25.000 kilometrov v 1000 dnevih
24ur.com Slovenec, ki je za Kras v 50 dneh prekolesaril 3300 kilometrov
24ur.com Dallas zamenjal za Ljubljano: 'Prvič v življenju sem se peljal z javnim avtobusom'
24ur.com Žan Simonič z delavnostjo in osredotočenostjo do zmagovalnega odra
24ur.com Princ Harry že nazaj v ZDA, na rdečo preprogo stopil brez Meghan Markle
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022