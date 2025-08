Pred 28 leti izginil med snežnim neurjem, taleči ledenik zdaj razkril njegovo truplo

V odročni in težko dostopni regiji Kohistan na vzhodu Pakistana je pastir v ledeniku naletel na truplo moškega, ki je bil pogrešan kar 28 let. Neverjetno dobro ohranjeno telo s celimi oblačili in osebno izkaznico so prepoznali kot Naseeruddina, ki je leta 1997 izginil med snežnim neurjem. Najdbo strokovnjaki povezujejo z vse hitrejšim taljenjem ledenikov zaradi podnebnih sprememb.