Tujina

Po 30 letih iz ZDA deportiran na Hrvaško, ki jo je obiskal le enkrat

Zagreb, 27. 01. 2026 09.29 pred 56 minutami 5 min branja 25

Avtor:
M.P.
Sandro Vuković

Ameriška imigracijska in carinska služba ICE je po več kot 30 letih življenja v ZDA pridržala in Sandra Vukovića za tem deportirala na Hrvaško. Razlog za to je bila vrečka marihuane, s katero so ga ujeli pred 19 leti, ko je bil v srednji šoli. V državo, ki jo je sicer obiskal le enkrat v svojem življenju, pa je prišel brez vsega. "Vsi se bojijo. Ne želijo potovati. Nekateri nočejo niti delati. Tudi Američani z državljanstvom se bojijo. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo," opisuje situacijo čez lužo.

V ZDA je kot begunec iz Bosne in Hercegovine prišel, ko je bil star le pet let, poroča Net.hr. Po 32 letih življenja čez lužo pa ga je ameriška imigracijska in carinska služba ICE za šest mesecev pridržala, nato pa so ga deportirali na Hrvaško, ki jo je obiskal le enkrat v življenju.

Kot je za RTL Direkt povedal Sandro Vuković, kljub večletnemu bivanju v Združenih državah nima ameriškega državljanstva, je pa imel vse potrebne dokumente za bivanje tam. "Od leta 1995 imam zeleno karto, ko sem v državo prišel kot begunec," je povedal in dodal, da v ZDA ni bil nezakonito.

Sandro Vuković
Sandro Vuković
FOTO: Net.hr

Da se je njegovo življenje nenadoma postavilo na glavo, je bila kriva vrečka marihuane, s katero so ga ujeli pred 19 leti, ko je bil v srednji šoli. "Ko sem se leta 2014 po štiridnevnih počitnicah v tujini vrnil v ZDA, so me na letališču v Atlanti ustavili agenti in me vprašali, ali sem bil že kdaj v težavah ali aretiran. Ko sem jim povedal za vrečko marihuane še iz časa, ko sem bil mladoleten, so me vprašali, ali sem bil kdaj na imigracijskem sodišču," je opisal dogajanje.

Ker je bilo njegovo dejanje takrat klasificirano zgolj kot manjši prekršek, na sodišču kot najstnik ni bil, zato so ga agentje tja napotili pred dobrimi 10 leti. "Od takrat sem še naprej redno potoval, imel sem začasne dokumente. Vsako leto, ko sem moral na letališče, sem jih predložil in vse je bilo v redu. Nato so me maja lani aretirali," je dejal.

V 'umazanem' zaporu s preprodajalci, morilci ...

Mesec in pol je preživel v "umazanem" zaporu, v katerem so bili tako Američani kot priseljenci. "Nosijo oranžna oblačila, veliko ljudi je tam zaradi drog, umorov, pedofilije. Vse so nas pomešali," je opisal ter dodal, da je v tem času shujšal za okoli 11 kilogramov.

Sedem mesecev je nato preživel v priporu: "Tam so bili priseljenci. Bil je večji zapor, lahko si šel ven in videl sonce. Pred tem sem bil v zaporu, kjer nisi imel možnosti izstopa na zrak. V pripornem centru je bilo boljše, tudi hrana je bila boljša."

Preberi še Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri Slovence

Nikoli si ni mislil, da bo za vsem tem deportiran. Pričakoval je namreč, da ga bodo izpustili na prostost, ko bodo ugotovili svojo zmoto. "Že aretacija je bila šok. Nikoli si nisem mislil, da se mi bo to zgodilo. Mislil sem, da bom stopil pred sodnika, ki bo rekel: 'To je neumnost.'," je dejal in dodal, da se je znašel v središču politične igre.

Za obrambo je odvetniku plačal 15.000 dolarjev, za katerega pravi, da mu na sodišču sploh ni skušal pomagati: "Ko je sodnik govoril, je zgolj s sklonjeno glavo molčal."

Glede migrantov v pripornem centru je dejal, da so nekateri v državo res vstopili nezakonito, nekateri pa da so imeli dovoljenja za delo. "To so bili ljudje, ki so opravljali svoje delo, nato pa so prišli agentje ICE. Po nekatere so prišli na njihove domove, videli, da nimajo papirjev za bivanje, in jih zaprli. Nekateri so imeli delovna dovoljenja, vozili so tovornjake, a so jih aretirali na kontrolni točki. Tovornjak in služba sta izginila ... Ljudje so tam jokali."

O ICE pa je dejal, da se pojavijo le s papirjem in predlogom, da oseba podpiše in sama zapusti državo. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo z osebo, pa ne odgovorijo.

Naslovil več obtožb iz svoje preteklosti

Na spletu so se sicer pojavile tudi informacije o obtožbi iz leta 2009 zaradi nošenja orožja in upiranja policiji. "Bil sem na sodišču, plačal sem kazen in zadeva je bila rešena. Takrat sem bil še mladoleten," je za Net.hr pojasnil Vuković.

Kot najstnika so ga našli tudi med vožnjo brez vozniškega dovoljenja. Ko je policist odprl vrata vozila, da bi izstopil, je on začel teči. Ujel ga je drugi policist, ki ga je po njegovih besedah pretepel in pri njem našel tudi pištolo.

Sandro Vuković
Sandro Vuković
FOTO: Net.hr

Zanika pa obtožbe oboroženega ropa, ki se po njegovih besedah ni nikoli zgodil. "Policist je imel napačne informacije. Šel sem na sodišče, zadeva pa je bila nato zaključena. Kasneje nisem imel nikoli težav s tem," je dejal ter dodal, da vse te obtožbe iz preteklosti niti niso več v njegovem dosjeju, zato jih predhodno ni omenjal v medijih.

Naslovil pa je tudi kritike, da si je spremenil priimek - iz Vuković v Silajdžić. "Tako sem se predstavil v spomin na pokojno mater in babico," je dejal ter zagotovil, da svojega priimka ni nikoli skrival.

'Vsi se bojijo. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo'

V začetku leta so ga deportirali na Hrvaško, čeprav tam nikoli ni živel. "Za nekaj dni sem si našel sobo. Iščem si stanovanje, a težava je, da nimam niti dokumentov, da bi lahko prišel do denarja za stanovanje. Dokumentov pa ne morem dobiti, ker potrebujem zanje naslov, da mi jih lahko država izda. Vse je obrnjeno na glavo," opisuje svojo situacijo.

Tudi ko je prišel k našim južnim sosedom, mu nihče ni ponudil pomoči. "Na avtobusu so me čakali policisti, ki so me odpeljali in se pogovorili z mano. Rekli so mi, da ne vedo, kako mi lahko pomagajo, oz. da mi ne morejo pomagati. Vrnili so mi potni list, na vprašanje, kam naj grem, pa so mi odvrnili, da ne vedo," je orisal.

Protesti proti ICE
Protesti proti ICE
FOTO: AP

Pomoč tako potrebuje pri iskanju službe, stanovanja in pri urejanju dokumentacije. Brez tega ne more dobiti nobene socialne pomoči, ministrstvo pa mu ne more pomagati, dokler ne dobi naslova svojega prebivališča.

V ZDA mu niso dali možnosti, da bi se lahko vrnil v svoje stanovanje, do avtomobila ali po svoje stvari. Pomagali so mu sicer prijatelji, ki so mu spakirali in pripravili nahrbtnik. Iz zapora je namreč odšel naravnost na letališče, kamor so ga pospremili agenti.

V Združene države bi se sicer želel ponovno vrniti, tam sta pokopani tudi njegova mama in babica, a so mu za zdaj prepovedali vstop za naslednjih 10 let. Je pa, kot pripoveduje, stanje tam trenutno zaskrbljujoče: "Vsi se bojijo. Ne želijo potovati. Nekateri nočejo niti delati. Tudi Američani z državljanstvom se bojijo. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo."

zda hrvaška deportacija ice sandro Vuković

Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

Mladi smučar umrl pred očmi očeta: zapeljal s proge in trčil v skalo

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
27. 01. 2026 12.25
Dobrodošel v civilizaciji kjer se ne strelja ljudi vsepovprek
Odgovori
0 0
obožeobože
27. 01. 2026 12.23
Kjer je dim je tudi ogenj!
Odgovori
0 0
športnik66
27. 01. 2026 12.21
Trump dela nemire tudi v lastni državi, ne samo na Grenlandiji. Ljudje živijo več kot 30 let v USA, imajo tam pokopane babice in starše, pa jih ven iztera, kao neke migrante, ki so nekaj dni tam. Nečloveško, nedopustno! Fuj za tako politiko!
Odgovori
+2
2 0
bananos
27. 01. 2026 12.19
nepopisan list ni glih...
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
27. 01. 2026 12.15
..... pol tone težka vrečka .. !!!
Odgovori
+1
1 0
sh4dyl4dy
27. 01. 2026 12.12
Bravo ICE.
Odgovori
+0
2 2
JApajaDAja
27. 01. 2026 12.06
uporabljal je 2 različna priimka /pravi,da po pomoti/,seznam njegove "zgodovine" je precej daljši kot navajate....več o tem je bilo v hr medijih....
Odgovori
+5
7 2
Rožle Patriot
27. 01. 2026 12.17
... Itaq, .. zdej se kriminalcu dogaja krivica ... več kot pol stvari pa ne pove o sebi .. !!!
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
27. 01. 2026 12.05
Lahko je srečen da se je znebil USA usrane luknje. Mogoče se trenutno tega še ne zavada ampak sem prepričan da bo kmalu ugotovil
Odgovori
+1
2 1
Omreznina2024
27. 01. 2026 12.05
Mutibarič.
Odgovori
+7
7 0
Matej008
27. 01. 2026 12.02
Zakaj si pa v tridesetih letih ni uredil papirjev? No, za sabo ima pa kar nekaj kaznivih dejanj, pa nek sum na rop. Zanimivo je, da vedno obstajajo ljudje, ki imajo konstantno neke "sume" na kazniva dejanja. Sicer se jim potem nič ne dokaže, se zadeve zavržejo ali zastarajo, občasno pa kdo tudi kaj odsluži. Kar hočem povedati je, da ta ni ravno primer večine ljudi, ki v življenju nimajo niti suma, kaj šele kaj dokazanega. Ta fenomen "suma" na kazniva dejanja se seveda pojavlja tudi v Sloveniji, predvsem v politiki.
Odgovori
+7
7 0
Uroš
27. 01. 2026 11.56
Čez dve leti niti ZDA, niti Evropa, kot tudi ne Azija, ne bosta več potrebovali dodatne delovne sile, saj bodo večino dela opravljali roboti. Tako da ne vem, kako dovolimo našim levičarjem, da v Evropo vozijo ilegalce, da bodo pol tu samo sranje delali. Za delat jim že zdaj ni, ko delavce potrebnujemo, čez dve leti pa dela niti za nas ne bo, ukvarjali se bomo pa s posilstvi, drogo, pretepi, pokoli ipd. Pa ne mi zbrisat te objave, ker nisem napisal nič, kar ne bi bilo res.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
27. 01. 2026 11.55
Saj v Bosni in Hercegovini ni več vojne?
Odgovori
+8
8 0
skuripanda burns
27. 01. 2026 11.54
Ilegalec s kriminalno preteklostjo, mi naj pa zdaj jokamo, ker so naredili točno to, kar je njihova služba, in ga deportirali.
Odgovori
+8
8 0
Jožajoža
27. 01. 2026 11.49
tako bo,ko bo janša.samo bo težava.slovenca ne bo imel kam izselit,ker smo slovenci,njegi volici pa so prišli iz aegentine,čileja,avstralije,perija,venezele.te bi bilo potrebno deportirat nazaj.zato golob, to je istočnica pred soočenji.
Odgovori
-2
2 4
medusa
27. 01. 2026 11.47
Evo ga - zadrogiranec! Samo narkomani se buntijo! Ker gre za kartele in njihove dobavitelje ,ter stranke - teh je za lastno državo! Brez droge so nasilni!
Odgovori
+7
9 2
BBcc
27. 01. 2026 11.50
Beri.
Odgovori
-1
2 3
AtiAleš
27. 01. 2026 11.47
Mutn ko naša reka Savinja ....
Odgovori
+7
7 0
Medo1964
27. 01. 2026 11.47
"Zascitni oddelek" po amerisko ?
Odgovori
+0
1 1
Lark
27. 01. 2026 11.46
Članek: nedolžna ovčica Realnost: v več kot 20 letih odkar je odrasla oseba, si ni uredil državljanstva, tudi kriminalni delikti mu niso tuji. Nauk: Ne zanašaj se na to, da se zakoni nikdar ne bodo izvajali, ter ne delaj pizd****. Težko ne?
Odgovori
+10
10 0
Wolfman
27. 01. 2026 11.40
Še letoo bo lahko častil tiste iz letalonosilke ameriške mornarje na pijačo v Splitu!?
Odgovori
+1
2 1
NoSugar
27. 01. 2026 11.39
Skratka, kriminalec.
Odgovori
+6
10 4
bibaleze
