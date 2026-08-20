Po 30 urah prijeli pobeglega zapornika

Po približno 30 urah skrivanja so 47-letnega ubežnika našli in prijeli na območju zagrebškega Jaruna, je poročal Net.hr. Kako je prišel iz Velike Gorice do približno 18 kilometrov oddaljenega Zagreba za zdaj ni jasno.

Dežurna sodnica na okrožnem sodišču v Veliki Gorici mu je v torek ob 14. uri odredila pripor. V zaporu Remetinac je bil sicer priprt že zaradi prejšnjih kaznivih dejanj.

47-letnik je zbežal v torek ob 14.15, po tem, ko se je na sodišču pojavil zaradi kršenja sodnega sklepa in kršitve otrokovih pravic. Po končanem naroku je s policistom zapuščal sodno stavbo. Policist je zapornika držal z eno roko, z drugo pa je nosil dokumente v zvezi z njegovim pridržanjem. Ko je odpiral vrata policijskega kombija, je policist moral zapornika za trenutek izpustiti, kar je ta izkoristil za beg.