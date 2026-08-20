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Po 30 urah prijeli pobeglega zapornika

Zagreb, 20. 08. 2026 07.25 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.H.
Vklenjen moški

Hrvaška policija je v sredo zvečer prijela 47-letnika, ki je pobegnil izpred okrožnega sodišča v Veliki Gorici. Izsledili so ga v Zagrebu.

Po približno 30 urah skrivanja so 47-letnega ubežnika našli in prijeli na območju zagrebškega Jaruna, je poročal Net.hr. Kako je prišel iz Velike Gorice do približno 18 kilometrov oddaljenega Zagreba za zdaj ni jasno. 

Dežurna sodnica na okrožnem sodišču v Veliki Gorici mu je v torek ob 14. uri odredila pripor. V zaporu Remetinac je bil sicer priprt že zaradi prejšnjih kaznivih dejanj. 

47-letnik je zbežal v torek ob 14.15, po tem, ko se je na sodišču pojavil zaradi kršenja sodnega sklepa in kršitve otrokovih pravic. Po končanem naroku je s policistom zapuščal sodno stavbo. Policist je zapornika držal z eno roko, z drugo pa je nosil dokumente v zvezi z njegovim pridržanjem. Ko je odpiral vrata policijskega kombija, je policist moral zapornika za trenutek izpustiti, kar je ta izkoristil za beg.

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Policist je takoj stekel za njim, a v določneme trenutku je pripeljal avto, ki se mu je ubežnik uspel izogniti in skoraj zadel policista. Policist je padel, a se je takoj pobral in nadaljeval s tekom. Pri lovu na ubežnika se mu je pridružil tudi mlad mimoidoči, a se je za 47-letnikom že izgubila vsaka sled. 

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KOMENTARJI3

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dededetox
20. 08. 2026 08.51
A je res toliko pomembno, da so Hrvati ujeli nekega mini lopova? Glede na to, da se naši kapitalci tipa Jankovič še vedno nemoteno sprehajajo po Ljubljani!
Odgovori
+1
1 0
FORTUDO1
20. 08. 2026 08.17
Bi bilo policaje v bodoče potrebno natrenirat tudi za tek na dolge proge!
Odgovori
0 0
travc
20. 08. 2026 08.14
A je čokolado ukradel?
Odgovori
-1
0 1
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