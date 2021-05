Po 3000 letih so se v Avstraliji znova skotili tasmanski vragi

Sedem mladičev tasmanskih vragov se je rodilo v 988 hektarjev velikem zavetišču Barrington v Novem Južnem Walesu, je v ponedeljek objavila avstralska nevladna organizacija Aussie Ark. Tasmanski vragi so na kopnem izumrli po prihodu dingov in so bili tako omejeni le na otok Tasmanija, poroča CNN.

Lani septembra je Aussie Ark 11 bitij vrnil v naravo celinske Avstralije. V poskusu pred tem so v naravo vrnili še 15 vrečarjev, septembrski pa so število tasmanskih vragov tako povečali na 26. Le nekaj mesecev po izpustu so se bitja uspešno razmnožila. Naravovarstveniki so v vrečkah mater prepoznali drobne vrečarje, ki so velikosti oluščenih arašidov.

"Več deset let smo neutrudno delali, da smo vrage vrnili v divjino celinske Avstralije z upanjem, da bodo vzpostavili trajnostno populacijo. Ko so se končno vrnili, je bilo vse odvisno od njih," so dejali pri Aussie Ark.

Po besedah Aussie Ark je v Tasmaniji v naravi le še 25.000 vragov. Tasmanski vragi so največji mesojedi vrečarji na svetu in so naravni plenilci. To pomeni, da bo njihova ponovna naselitev pomagala nadzorovati populacije divjih mačk in lisic, ki lovijo druge ogrožene vrste. Vragi so tudi mrhovinarji, zato pomagajo ščititi okolico pred boleznimi.