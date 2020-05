Po 32 letih starša našla ugrabljenega sina

Leta 2007 se je priključila skupini prostovoljcev, ki pomaga pri iskanju ugrabljenih otrok (Baby come back home) in pomagala pri vrnitvi kar 29 otrok, a svojega sina ni našla.

Kot poročajo kitajski mediji, se je vse skupaj začelo oktobra 1988, ko se je Mao Džendžing na poti iz vrtca s svojim dveletnim sinom ustavil pred hotelom v mestu Šjan, da bi sinu prinesel kozarec vode. Ko je za trenutek pogledal stran, je neznanec ugrabil dečka. Za njim je izginila vsaka sled, policija storilca ni odkrila, obupana starša pa se ves ta čas nista predala. Dečkova mama Li Džingdži je pustila službo in se predala iskanju svojega sina Maa Jina . Razdelila in nalepila je več kot 100.000 letakov, nastopila celo v oddaji X Factor. Preiskali so več kot 300 različnih namigov in sledi, a neuspešno.

V aprilu pa so jo policisti poklicali, da so dobili anonimni namig neznanca iz oddaljene province Sičuan na jugozahodu Kitajske, ki je razkril, da bi lahko bil njegov posvojeni sin njen otrok. Policija je moškemu, ki ima zdaj 34 let, vzela DNK vzorec in opravila teste, s katerimi so primerjali DNK vzorce Li in Maa. Rezultati so bili pozitivni. Mao Jin, ki mu je sedaj ime Gu Ningning, se je maja, po 32 letih iskanja, končno srečal s svojima staršema. Družina je bila znova združena 10. maja, ravno na materinski dan na Kitajskem. Kot je dejala presrečna Li, je dobila najboljše darilo na svetu.

Po čustvenem srečanju se je njegova mati zahvalila vsem ljudem, ki so pomagali pri iskanju njenega sina, 34-letnik pa je dejal, da bi rad bolje spoznal svoja starša in da bo del svojega časa preživel z njima.

Policija je sporočila, da je bil ugrabljeni deček prodan paru, ki ni mogel zanositi, za slabih 700 funtov oziroma 780 evrov. Par je za dečka lepo skrbel, da je bil ugrabljen, pa naj ne bi posumili. Policija ugrabitev iz leta 1988 še vedno preiskuje.

Ugrabitve in prekupčevanje z otroki sta dva od bolj perečih problemov na Kitajskem zadnja desetletja. Uradnih številk o ugrabljenih otrocih sicer ni, a na spletni strani skupine Baby come back home so objavljeni pozivi za 14.893 ugrabljenih dečkov in 7411 ugrabljenih deklic. Po podatkih iz leta 2015 naj bi na Kitajskem letno ugrabili 20.000 otrok.