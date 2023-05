Po 33 letih v zaporu spoznan za nedolžnega. 'Tako zelo sem srečen'

Po več kot treh desetletjih v zaporu je losangeleško sodišče Američana Daniela Saldana spoznalo za nedolžnega. Da je bil leta 1990 po krivem obsojen, je okrožni tožilec Los Angelesa ugotovil po tem, ko je eden izmed drugih dveh za isti zločin obsojenih moških priznal, da Saldan v zločin sploh ni bil vpleten. A priznanje o (ne)vpletenosti sedaj izpuščenega moškega naj bi policija prejela že leta 2017. Takrat se ni odločila reagirati. 55-letnik je tako v zaporu ostal še šest let.

Za zapahi bi sicer moral preživeli 45 let, torej še dodatnih 12. In zločin? Streljanje na avtomobil, v katerem je bilo šest najstnikov. Odpravljali so se s srednješolske nogometne tekme, strelci pa so jih zamenjali za člane tolpe. Dva študenta sta bila v napadu ranjena, a sta preživela, poroča Index.hr.

Za napad je policija obtožila tri moške, med njimi tudi takrat 22-letnega Saldana. Sodišče v Los Angelesu ga je nato spoznalo za krivega poskusa umora.

Ob izpustitvi na prostost pa je Saldan ob boku tožilca okrožja Los Angeles Georgea Gascóna dejal, da je zelo srečen. "To je bil boj. Vsak dan se zbuditi z zavedanjem, da si nedolžen, a zaprt v celici kličeš na pomoč," je tudi poudaril.