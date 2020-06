Po 34 letih konec ugibanj: švedski tožilci identificirali moškega, ki je ubil premierja Olofa Palmeja

Švedsko tožilstvo je sporočilo, da ve, kdo je leta 1986 na eni najprometnejših ulic v Stockholmu ubil takratnega premierja Olofa Palmeja. Kot glavnega osumljenca so identificirali Stiga Engstroma, ki so ga do leta 2018 obravnavali kot pričo umora. Ker je umrl že pred dvajsetimi leti, bodo preiskavo Palmejeve smrti zdaj zaprli. Po 34 letih so tako Švedi dobili (vsaj delni) odgovor, kaj se je zgodilo 28. februarja na ulici Sveavägen.

28. februarja leta 1986 so v Stockholmu umorili vodjo švedske socialdemokratske stranke in takratnega premierja Svena Olofa Joachima Palmeja, ko se je z ženo Lisbet Palmevračal domov po ogledu filma. Švedsko tožilstvo je po 34 letih sporočilo, da so identificirali glavnega osumljenca, ki pa je umrl že leta 2000, zato bodo zdaj preiskavo primera zaprli. Palmeja so ustrelili v hrbet na eni najprometnejših in živahnih ulic v švedski prestolnici, zato je več kot ducat prič videlo morilca, ki so ga opisali kot visokega moškega. V več kot 30-letni preiskavi so zaslišali več kot tisoč ljudi, leta 1988 pa so za umor že obsodili Christerja Petterssona. Med postopkom za prepoznavanje osumljenca ga je kot morilca identificirala Palmejeva žena Lisbet, ki je bila v streljanju lažje ranjena, saj jo je oplazila krogla.

Petterssonova odvetniška ekipa se je na sodbo pritožila in uspela, zato so ga izpustili po treh mesecih zaporne kazni, ki bi morala biti dosmrtna. Niso imeli namreč ne motiva ne morilskega orožja (tega niso nikoli našli). Leta 1970 je Christer že ubil človeka z bajonetom, prijeli pa so ga, ker je bil podoben opisu moškega, ki naj bi se tisto noč "vedel sumljivo v bližini kinodvorane". Preden je leta 2004 umrl, se je še enkrat izrekel za nedolžnega. Švedska obsesija, ki je rodila številne teorije zarote Švedska kolektivna travma in obsesija z atentatom je rodila ogromno teorij, kaj se je zgodilo. Skovali so celo izraz Palmes sjukdomoziroma Palmejeva bolezen. Nekdanji južnoafriški policist je leta 1996 na primer trdil, da so Palmeja ubili zaradi njegove ostre kritike apartheida in financiranja stranke Afriški narodni kongres. Švedski preiskovalci so odpotovali v Južno Afriko, a niso našli dokazov za te trditve.

Z umorom je bil obseden tudi Stieg Larsson, slavni avtor trilogije Millenium. Ta se je več let, vse do svoje smrti leta 2004, obsesivno ukvarjal s primerom. Dr. Jan Bondeson, avtor knjige Kri na snegu: Umor Olofa Palmeja, je imel svojo teorijo. Prepričan je bil, da ima prste vmes orožarska industrija, natančneje švedsko podjetje Bofors, ki je z artilerijo oskrbovalo Indijo. Izkazalo se je, da so za pridobitev te pogodbe predstavniki podjetja podkupili več vplivnih politikov v Indiji, vpleten pa je bil tudi premier Rajiv Gandhi. Švedska policija je intenzivno preiskovala tudi kurdsko separatistično skupino Kurdska delavska stranka (PKK), ki jo je Palme malo pred smrtjo razglasil za teroristično organizacijo. Leta 1987 je zaradi neuspeha pri raciji knjigarne, povezane s PKK, odstopil glavni preiskovalec Hans Holmér. Tožilstvo: Uganka po 34 letih vendarle razrešena Na današnji tiskovni konferenci švedskega tožilstva je glavni tožilec Krister Petersson dejal, da je morilec Stig Engstrom. "Verjamemo, da se je vedel tako, kot bi se vedel morilec,"je povedal. Svoje pričevanje je večkrat spremenil, a policisti so sklepali, da gre za nezanesljivo pričo, ki si želi pozornosti medijev. Med približno dvajsetimi pričami umora je bil tudiEngstrom, ki so ga švedski mediji skozi leta poimenovali Skandia Man, saj je delal za zavarovalnico Skandia. Na noč umora je delal nadure na sedežu podjetja, ki je bilo nedaleč stran od kraja zločina. Policija ga je kot osumljenca po poročanju BBCzačela preiskovati šele leta 2018.

