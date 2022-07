Po 35 letih identificirali morilca, ki je v Kaliforniji ubil dve ženski

Oba primera sta dolga leta ostala brez epiloga, leta 2021 pa je preiskovalna skupina za genetsko genealogijo identificirala možnega osumljenca: Reubena J. Smitha . Smith je prihajal iz Las Vegasa, leta 1999 pa je pri 39 letih storil samomor, potem ko so ga aretirali zaradi suma spolnega napada in poskusa umora tretje ženske, je sporočilo okrožno državno tožilstvo. Žrtev se mu je namreč uprla in uspela pobegniti.

Prvi umor se je zgodil leta 1987, ko so 23-letno Shannon Rose Lloyd našli mrtvo v spalnici stanovanja, ki ga je najemala v Garden Grove v okrožju Orange. Po navedbah okrožnega tožilstva jo je napadalec spolno zlorabil in zadavil. Leta 2003 je nato kriminalistični laboratorij njeno smrt povezal z umorom 27-letne Renee Cuevas , katere truplo so leta 1989 v istem okrožju našli v bližini baze tamkajšnje mornarice, poroča CNN .

"Bil je zloben. Vem, da bi umrla, če se ne bi borila," je v izjavi, ki jo je objavil urad tožilstva, dejala neznana ženska, ki je preživela napad leta 1998. "Bilo je grozno. Stvari, ki jih je naredil, stvari, ki jih je rekel. Rekel mi je, da me bo ubil."

'Pravica nima roka trajanja'

Ko so Smitha aretirali, so mu vzeli tudi vzorce DNK, kasneje pa so jih primerjali z vzorci, ki so ostali na prizoriščih drugih dveh umorov, in ugotovili, da se ujemajo. Smith je v okrožju Orange živel v 80. letih, v času umorov, nato pa se je preselil v Nevado.

"Svojci Renee Cuevas in Shannon Lloyd so končno dobili odgovor na vprašanje, ki so si ga zastavljali več kot tri desetletja," je v izjavi dejal okrožni tožilec Orange Countyja Todd Spitzer. Dodal je, da so primera razrešili s pomočjo napredka tehnologije, velike predanosti več generacij detektivov ter nadarjenih tožilcev in forenzikov. "Pravica nima roka trajanja," je dodal.

Gre že za drugi primer letos, ko so osumljenca identificirali s pomočjo enote za genetsko genealogijo, so povedali uradniki. Preiskovalno genetsko genealogijo, ki združuje analizo DNK z genealoškimi raziskavami, po vsem svetu uporabljajo prav za reševanje desetletja starih zločinov.