Tujina

Po 35 letih spet skupaj: Avstrijki so zamenjali po rojstvu

08. 10. 2025 10.49

STA , D. S.
20

Avstrijki, ki so ju po rojstvu zamenjali v porodnišnici v Gradcu, sta se po 35 letih naposled srečali. Srečali sta se tudi njuni družini, poročajo avstrijski mediji. V graški porodnišnici obžalujejo, da se je tedaj zgodila napaka.

Doris Grünwald in Jessica Baumgartner sta se rodili oktobra 1990 v graški porodnišnici. Obe sta se rodili prezgodaj s popolnoma enako porodno težo. Bili sta v inkubatorjih, sprva so ju hranili preko sond, kasneje po steklenički, piše časnik Kronen Zeitung.

Deklici sta odraščali v sosednjih vaseh na vzhodu avstrijske Štajerske.

Ena od žensk je pri 22 letih med darovanjem krvi po naključju izvedela, da ne more biti biološka hči svojih staršev. Takrat je začela iskati biološke starše. Iskanje je obrodilo sadove šele po 13 letih, in sicer je starše našla pred nekaj tedni. Druga ženska je med nosečnostjo ugotovila, da nima krvne skupine, za katero je dotlej mislila, da jo ima.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je Jessica našla biološke starše, je preko družbenega omrežja Facebook navezala stik z Doris, s katero sta se nedavno srečali. Za avstrijsko radiotelevizijo ORF je povedala, da je bilo, kot bi srečala sestro. "Takoj sva se dobro razumeli," je povedala Doris. "Bil je nepopisno lep občutek," je dodala.

Nedavno sta se srečali tudi njuni družini, kar je posnel ORF. Ena od mater je v oddaji povedala, da je bila ob novici sprva vsa iz sebe. "A moja prva misel je bila, da bo Jessica vedno naša hči. Ko sem videla Doris, sem pomislila, da je res ljubka." Druga mati pa je dejala, da se je zanjo družina povečala in da končno ve, pri čem je. "Bilo je olajšanje," pa je dejal njen soprog.

Sedanji direktor graške univerzitetne klinike Gebhard Falzberger je v izjavi za medije izrazil obžalovanje, da se je tedaj zgodila napaka. V imenu bolnišnice se je opravičil obema družinama.

Leta 2016 sta se zakonca Grünwald posvetovala z odvetnikom, ki jima je svetoval, naj posvojita Doris, da bi ji zagotovila pravico do dedovanja. Proti bolnišnici sta vložila tožbo in dobila po 20.000 evrov odškodnine na osebo. Tudi druga družina je začela postopek posvojitve in zahteva odškodnino, še poročajo mediji.

pepe007
08. 10. 2025 12.28
To pa ni povsem enostavno ... Ampak se zgodi.
ODGOVORI
0 0
Boti
08. 10. 2025 12.26
🥊kaj dela pravosodje
ODGOVORI
0 0
PEPINA
08. 10. 2025 12.18
-3
o prodaji novorojenčkov je zraslo na zelniku SDS.
ODGOVORI
0 3
Omizje
08. 10. 2025 12.22
+2
nisem pristaš sdsa vendar tu si pa.ispadel nečloveški
ODGOVORI
2 0
Ve?ni optimist
08. 10. 2025 12.24
+2
za tvoje stanje tale bolnišnica ni pravi kraj, ...kje drugje, ....
ODGOVORI
2 0
Darko32
08. 10. 2025 12.30
PEPINA Si pa res eno veliko HOUDRE. Jaz sem iz splošne razgledansoti celo gledal oddajo okrog tega in v njej so bile ženske iz SRBIJE, Hrvaške in BOSNE, kjer so vse govorile, da so jim otroke odvzeli in opisale zgodbo. Če gledamo geografsko vidimo, da se je to dogajalo v SFRJ. Torej niti blizu SDS-ovcem. Še več celo naj bi bilo v Slvoeniji kar nekaj otrok, kateri so bili mladim mamicam odvzeti in prodani. Tudi govorila je stevardesa, katera je vozila otroke na avion in po naročilu predpostavljenih. Zato ni korektno od tebe, da poskušaš prirkirti to nagnusno početje TARDEČIH. Tukaj lahko damo pohvalo samo bolnici na tej točki, da so takoj priznali napake in da niso prikrivali in delali še večjo škodo. Pri nas so mojstri ponarjeanja.
ODGOVORI
0 0
Abica
08. 10. 2025 12.11
+2
Čustveni vrtiljak za vse vpletene
ODGOVORI
2 0
mmickica
08. 10. 2025 12.02
-2
Zanimivo je pa to, da sta si ženski podobni. Piše, da sta iz sosednjih vasi, kaj pa če imata istega očeta, ali poštarja...?😂😂😂
ODGOVORI
1 3
Pikcajk
08. 10. 2025 11.47
+2
V sloveniji je komunisti prodajala otroke....
ODGOVORI
6 4
devote
08. 10. 2025 11.40
+10
smrtna kazen za ubijalca iz lj. !!
ODGOVORI
10 0
Morskadeklica123
08. 10. 2025 11.50
+8
Pa iz Celja tudi!
ODGOVORI
8 0
Abica
08. 10. 2025 12.10
+6
Berem, da se je boksar z očijem javil na policiji...
ODGOVORI
6 0
FRPuma
08. 10. 2025 11.40
+7
Upam, da se kdaj izve, kaj se je dogajalo v Mb porodnišnici 40 let nazaj. In niti najmanj pomotoma.
ODGOVORI
8 1
Darko32
08. 10. 2025 12.31
FRPuma To mora vztrajati javnost in ne dovoliti, da se prikrije te barabije.
ODGOVORI
0 0
Morskadeklica123
08. 10. 2025 11.25
+7
Grozno in pretresljivo za vse! Si ne predstavljam, da to izveš, sploh kot starš!
ODGOVORI
7 0
stoinena
08. 10. 2025 12.00
-1
to pomeni da je pomembno samo če veš, če ne veš je vse ok. torej nima nobenega pomena razen tvoje percepcije.
ODGOVORI
1 2
stoinena
08. 10. 2025 12.01
+1
in če vprašaš obe družini ti nobena od dveh ne bo rekla, da dekle ki je raslo z njimi 35 let ni njihova hči. ker odnosi in ljubezen človeka do človeka nimajo nobene zveze z biologijo. drugače se nihče ki je biološko enak ne bi sprl. pa imaš ravno v družini največje spore in delikte.
ODGOVORI
1 0
Rožice so zacvetele
08. 10. 2025 11.21
+6
Joj, si ne predstavljam, bi bilo kar lažje, če ne bi zvedeli tega.
ODGOVORI
7 1
4BIDEN
08. 10. 2025 11.07
-3
slika je simbolična :D
ODGOVORI
1 4
