Po 35 letih spet skupaj: Avstrijki so zamenjali po rojstvu

Ena od žensk je pri 22 letih med darovanjem krvi po naključju izvedela, da ne more biti biološka hči svojih staršev. Takrat je začela iskati biološke starše. Iskanje je obrodilo sadove šele po 13 letih, in sicer je starše našla pred nekaj tedni. Druga ženska je med nosečnostjo ugotovila, da nima krvne skupine, za katero je dotlej mislila, da jo ima.

Doris Grünwald in Jessica Baumgartner sta se rodili oktobra 1990 v graški porodnišnici. Obe sta se rodili prezgodaj s popolnoma enako porodno težo. Bili sta v inkubatorjih, sprva so ju hranili preko sond, kasneje po steklenički, piše časnik Kronen Zeitung .

Ko je Jessica našla biološke starše, je preko družbenega omrežja Facebook navezala stik z Doris, s katero sta se nedavno srečali. Za avstrijsko radiotelevizijo ORF je povedala, da je bilo, kot bi srečala sestro. "Takoj sva se dobro razumeli," je povedala Doris. "Bil je nepopisno lep občutek," je dodala.

Nedavno sta se srečali tudi njuni družini, kar je posnel ORF. Ena od mater je v oddaji povedala, da je bila ob novici sprva vsa iz sebe. "A moja prva misel je bila, da bo Jessica vedno naša hči. Ko sem videla Doris, sem pomislila, da je res ljubka." Druga mati pa je dejala, da se je zanjo družina povečala in da končno ve, pri čem je. "Bilo je olajšanje," pa je dejal njen soprog.

Sedanji direktor graške univerzitetne klinike Gebhard Falzberger je v izjavi za medije izrazil obžalovanje, da se je tedaj zgodila napaka. V imenu bolnišnice se je opravičil obema družinama.

Leta 2016 sta se zakonca Grünwald posvetovala z odvetnikom, ki jima je svetoval, naj posvojita Doris, da bi ji zagotovila pravico do dedovanja. Proti bolnišnici sta vložila tožbo in dobila po 20.000 evrov odškodnine na osebo. Tudi druga družina je začela postopek posvojitve in zahteva odškodnino, še poročajo mediji.