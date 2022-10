Po 38 dneh Trussova odstavila finančnega ministra: 'Zarila mu je nož v hrbet'

Kljub temu ga je ob predstaviti t. i. mini proračuna glasno spodbujala in zagovarjala. Gre za najobsežnejši paket proračunskih ukrepov v zadnjih 50 letih, ki bi državo do konca leta 2026 stal približno 50 milijard evrov. S tem niso bili zadovoljni niti državljani niti Mednarodni denarni sklad (IMF). Oboji so Trussovo pozvali k premisleku, premierka pa je ministra, in sicer svojega dolgoletnega prijatelja, vse do prejšnjega petka zagovarjala, rekoč: "Morali smo začrtati nujne ukrepe za spodbuditev rasti našega gospodarstva, da se Velika Britanija premakne, in tudi nasloviti inflacijo".

Kwasi Kwarteng se je tako med zasedanjem stolčka finančnega ministra večino časa soočal s hudimi kritikami, naklonjene mu niso bile niti ankete kolegov. Kljub temu je še včeraj v Washingtonu prepričljivo trdil, da "ne gre nikamor". A danes je moral svojo rezidenco na Downing Streetu zapustiti. In to po le 38 dneh. Ob tem je Trussovi poslal tudi pismo, v katerem se ji je zahvalil za sodelovanje, ona pa mu je odgovorila, da ji je "zelo žal", da zapušča vlado.

A nezadovoljstvo z aktom se je stopnjevalo, zato je Trussova v začetku oktobra uvedla prvo spremembo akta, in sicer odstop od razveljavitve najvišje stopnje dohodnine v višini 45 penijev. Drugi preobrat naj bi se zgodil danes popoldan, ko naj bi premierka uvedla spremembo glede obdavčevanja podjetij, ki jo je Kwarteng zavlekel v april.

Še pred tem se je odločila, da bo težavnega finančnega ministra razrešila s položaja. "Ampak to je bila tudi njena vizija. Vse je odobrila in podpisala," pa je Kwarteng zagovarjal svoje poteze in dodal, da je "zamisel, da lahko premierka preprosto izkoristi in zapusti svojega ministra in gre naprej, napačna".

Kritike tudi na račun Trussove: 'Kriva je toliko kot Kwarteng'

S kritikami pa se ne spopada le nekdanji finančni minister, ampak tudi predsednica vlade. Nekateri (nekdanji) člani vlade so že predlagali njen odstop. "Liz Truss mora oditi, rešiti namreč ne more ničesar več," je za Sky News povedal nekdanji član kabineta. "Kriva je toliko kot Kwarteng in mislim, da ni lepo, da mu je zarila nož v hrbet, ona pa bo nadaljevala, kot da je vse rešeno in se ni nič zgodilo," je tudi dejal.

Državljani so do Trussove kritični tudi zato, ker je ob izvolitvi v začetku septembra obljubila, da se bo v prvih korakih, ki jih bo opravila v čevljih predsednice vlade, učinkovito spopadla z inflacijo in okrepila gospodarstvo. Predsednica delavske stranke Rachel Reeves je tvitnila, da država ne potrebuje spremembe na vrhu finančnega ministrstva, ampak menjavo celotne vlade.