Tujina

Izjemno odkritje: Po 40 letih spet našli pogrešanega pajka

London, 02. 11. 2025 21.02 | Posodobljeno pred 58 minutami

Kritično ogroženega pajka so v Združenem kraljestvu nazadnje videli leta 1985, sedaj pa so ga ponovno odkrili v odmaknjenem naravnem rezervatu, do katerega je mogoče priti le z ladjo.

Ponovno so ga odkrili v naravnem rezervatu Newtown, ki ga upravlja National Trust, na otoku Wight – to je približno 2 kilometra od nekdanje kolonije tega pajka, poroča BBC.

Entomolog Mark Telfer, ki je vodil raziskavo, ga je opisal kot "eno tistih nepozabnih odkritij". "Najti vrsto, za katero smo mislili, da je izgubljena že 40 let, je navdušujoče – in dokaz, kako lahko ustrezno upravljanje habitatov, v kombinaciji z radovednostjo in sodelovanjem, prinese izjemne rezultate," je dejal.

Pajek vrste "Aulonia albimana"
Pajek vrste "Aulonia albimana" FOTO: Britansko arahnološko društvo

Njegov način lova ostaja skrivnost

Pajek spada v skupino volkcev. Ti – ki jih v Združenem kraljestvu živi približno 38 vrst – so dobili ime po svojih spretnostih pri lovu, ki vključujejo zasledovanje plena po tleh, preden skočijo nanj kot volk. Vendar je National Trust poudaril, da način lova vrste "Aulonia albimana" ostaja del skrivnosti, saj je znano tudi, da plete krhko mrežo.

Graeme Lyons, ki je bil član iskalne ekipe, je predlagal, da pajka poimenujejo "pajek volk z belimi členki", ker je bila po njegovih besedah to najbolj tvegana iskalna akcija, pri kateri je kdaj sodeloval: "Imeli smo le štiri ure časa na mestu, kjer je bil ta pajek nazadnje viden pred 40 leti, preden nas je prišla pobrati naša ladja." Prvega je našel devet minut pred koncem, drugega pa v zadnji minuti. K temu pa je dodal še, da je ime navdihnila tudi značilna bleda "pest" na majhnih izrastkih, ki spominjajo na noge, ob strani pajkovih ust.

"Videl sem 559 vrst pajkov na Britanskih otokih in ta je bil daleč najbolj razburljivo odkritje," je dejal Lyons. Konservacijska svetovalka pri Britanskem arahnološkem društvu dr. Helen Smith je povedala, da je odkritje tega "prikupnega malega pajka" eno izmed najbolj uspešnih odkritij izgubljenih vrst v Veliki Britaniji tega stoletja. Ker ga dolgo niso uspeli najti, so se bali, da je izumrl.

Hebridske ovce so grizle vegetacijo in tako vzdrževale kratko, odprto trato in s tem ustvarile točno takšno razgibano, sončno površino, ki jo ima pajek rad.
Hebridske ovce so grizle vegetacijo in tako vzdrževale kratko, odprto trato in s tem ustvarile točno takšno razgibano, sončno površino, ki jo ima pajek rad. FOTO: Shutterstock

Ovce so mu vzdrževale ugodno okolje

Območje, kjer je bil pajek najden, je bilo nekoč zaraščeno, vendar ga je National Trust obnovil s pomočjo črede hebridskih ovc. Trust je pojasnil, da so ovce grizle vegetacijo in tako vzdrževale kratko, odprto trato in s tem ustvarile točno takšno razgibano, sončno površino, ki jo ima pajek rad.

Smithova je pohvalila "ključno obnovitveno delo habitatov" in dodala, da je to pokazalo, da ima pajek "ne le prostor, kjer lahko preživi, ampak upajmo, tudi prostor, kjer lahko zdaj uspeva".

"Pogled usmerjamo v sodelovanje z National Trustom, da določimo celoten obseg populacije in pogoje, ki jih potrebuje za širitev svojega območja ter zagotovitev svoje prihodnosti," je dodala.

