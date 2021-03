Po 400 letih so se v Anglijo vrnili bobri, ki pokrajino ščitijo pred poplavami.

"Želeli smo ugotoviti, ali bodo bobri pomagali vrniti ravnotežje v korist odprtih habitatov, kar je izjemno pomembno za več vrst metuljev in divjih, rož pa tudi za več drugih živalskih in rastlinskih vrst," pravi Mark Elliott , eden od ekologov sklada.

Zasluge za njihovo vrnitev v ta del jugozahodne Anglije pripadajo skladu Devon Wildlife. Pred desetletjem so na območje treh hektarjev v zahodnem Devonu spustili nekaj bobrov iz ujetništva. Kot kaže, so korenito spremenili tamkajšnjo pokrajino, poroča CNN.

Da bi se zaščitili, bobri gradijo jezove. Z dvigovanjem vodne gladine ti amfibijski glodavci namreč ustvarijo preplavljeno območje, ki jim omogoča pobeg pred plenilci, prvotno živalmi, kot so medvedi, volkovi in ​​risi. Njihov glavni vir hrane pa je lubje dreves, ki jih podrejo.

"Leta 2010 smo jih poslali na to območje, jih začeli spremljati in ugotovili, da je to, kar so naredili z vodotokom, res izjemno," je dejal Elliott. "Vsi smo se nenadoma začeli veliko bolje zavedati, kako mogočna je ta žival."

Navlažena pokrajina je odlična za biotsko raznovrstnost in življenje rib, hkrati pa naj bi zmanjševala onesnaženost okolja, saj naj bi se voda, onesnažena z gnojem in gnojili, prefiltrirala.

Jezovi tudi uravnavajo pretok vode ter preprečujejo poplave ob obilnih padavinah in sušo v sušnih obdobjih. Zaradi tega bi bobri lahko postali pravo orodje za boj proti učinkom podnebne krize, ki naj bi v Veliki Britaniji prinesla bolj suha poletja in bolj mokre zime. Nedavna študija o bobrih v Angliji je pokazala, da lahko njihovi jezovi povprečno količino poplavnih voda zmanjšajo do 60 odstotkov.

Nad vrnitvijo niso navdušeni vsi

Nekateri pa so njihovo vrnitev sprejeli nekoliko manj pozitivno. Britanska nacionalna zveza kmetov je izrazila zaskrbljenost, da bi lahko bobri spodkopali rečne obale in poškodovali kmetijska zemljišča. Študija na reki Otter je pokazala, da so bobri za nekatere tamkajšnje kmete in lastnike zemljišč vendarle prinesli težave.

Kot so pojasnili, bobri sicer zmanjšajo tveganje za poplave v nižjih predelih reke, a se lahko odvečna voda na višje ležečih predelih razlije po kmetijskih zemljiščih. Eliott je dodal še, da se te težave "s pravo podporo in ustreznim posredovanjem da rešiti".

Tako v Angliji kot v Walesu sicer živali v naravo vračajo na več lokacijah, vendar Anglija v primerjavi z drugimi evropskimi državami pri ohranjanju bobrov zaostaja. Na prelomu 20. stoletja je bilo v Evropi le nekaj več kot 1000 bobrov, danes jih je več kot milijon.