Po 43 letih iz zapora po krivem k očetovi smrtni postelji

Iz ZDA prihaja nova zgodba o krivični obsodbi, ki je uničila nedolžno življenje. Ko je leta 1980 v St. Josephu v zvezni državi Misuri nasilne smrti umrla Patricie Jeschke , so za njen umor obsodili Sandro Hemme .

Okrožni sodnik Ryan Horsman je njeno obsodbo junija letos razveljavil in jo razglasil za nedolžno, po tem, ko je njena obramba uspela dokazati, da je tožilstvo zadržalo dokaze v primeru in da je bila deležna slabega pravnega zastopanja.

Še več, predložili so tudi dokaze, da je umor dejansko zagrešil osramočeni in zdaj že pokojni lokalni policist. "To sodišče ugotavlja, da vsi dokazi podpirajo ugotovitev o dejanski nedolžnosti," je zaključil sodnik Horsman. Sandra Hemme je bila, je odločil, "žrtev očitne krivice".

Toda novoimenovani generalni državni tožilec Missourija ni popustil, Andrew Bailey se je zaradi te oprostilne sodbe pritožil na državno pritožbeno sodišče. In se skoraj mesec dni boril, da bi Hemme vseeno ostala za zapahi. Svoj boj je popeljal vse do vrhovnega sodišča Missourija. In tudi potem, ko je višje sodišče odredilo njeno izpustitev, je zapor na Baileyjev ukaz zavrnil izpustitev Sandre Hemme.