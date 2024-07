Po 43 letih zapora zaradi umora, ki ga ni zagrešila, končno na svobodi

Sandra Hemme je bila stara komaj 20 let, ko je bila spoznana za krivo, da je novembra 1980 do smrti zabodla knjižničarko v mestu St. Joseph v državi Missouri. Izrečena ji je bila dosmrtna zaporna kazen.

Sodnik okrožnega sodišča je 14. junija razveljavil njeno obsodbo, v njej pa je pisalo, da imajo odvetniki jasne dokaze o njeni nedolžnosti. "To sodišče ugotavlja, da vsi dokazi podpirajo ugotovitev dejanske nedolžnosti," je sklenil. Vendar vprašanje ostaja, kdo je umoril knjižničarko? Lokalna policija ob umoru ni upoštevala dokazov, ki so neposredno kazali na enega izmed policistov, Michaela Holmana, ki je pozneje pristal v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja in leta 2015 umrl. Njegov tovornjak so namreč na dan umora videli na območju, prav tako je uporabil kreditno kartico umorjene, za katero je trdil, da jo je našel v parku. Na njegovem domu so našli še zlate uhane, ki so pripadali knjižničarki.

A takrat odvetniški ekipi Hemmejeve ni bilo nič od tega razkrito. Policija je Hemmejevo prisilno namestila v psihiatrično bolnišnico, večkrat pa so jo zaslišali, ko je bila pod vplivom antipsihotičnih zdravil in močnih pomirjeval. Njeni odgovori so bili takrat enostavni in ni se popolnoma zavedala, kaj se dogaja, piše v sodnih dokumentih. "Včasih je komaj držala glavo pokonci, bila je v bolečinah zaradi mišičnih krčev," še navajajo.