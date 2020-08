Po 44 letih zaradi lažne obtožbe o posilstvu izpuščen iz zapora

Med izpustom je nosil črno obleko z rdečo kravato in klobukom. Nosil je tudi črno masko, na kateri je pisalo "Osvobodite Ronnieja Longa". Zasluge za vztrajnost in ves vloženi trud skozi "to dolgo bitko" je pripisal svojim odvetnikom in bližnjim.

Ronnie Long je prišel iz zapora in najprej objel svojo ljubljeno osebo. Potem je nagovoril novinarje in dejal, da je bila pot do tu dolga. "Ampak zdaj je konec," je dodal.

Zdaj 64-letni Long je bil obtožen posilstva belke. Porota, v kateri so bili sami belci, ga je leta 1976 spoznala za krivega posilstva in vloma ter ga obsodila na dosmrtno zaporno kazen. Severna Karolina je na zvezno sodišče vložila predlog, da obtožbo prekličejo in to so v četrtek tudi storili.

25. aprila 1976 je bil obtožen, da je v Concordu v Severni Karolini posilil 54-letno belko. Ta je dejala, da jo je storilec napadel v njenem domu, jo posilil in pobegnil.

Približno dva tedna pozneje so jo policisti pozvali, naj pride v sodno dvorano in opazuje ljudi, ki so bili tam zaradi drugih prekrškov, in preveri, ali je kdo podoben njenemu napadalcu. Takrat je prepoznala Longa, ki je bil na sodišču sicer zaradi vstopa na nedovoljeno območje, dejanja, za katerega se je prav tako izkazalo, da ni bil kriv.

"Krivično je bil zaprt 44 let"

Odkar je bil Long obsojen, so ugotovili, da se je "med policisti začel pojavljati moteč vzorec namernega zatiranja materialnih dokazov",je zapisala sodnica ameriškega pritožbenega okrožnega sodišča Stephanie Thacker.Med dokazi so bili tudi vzorci sperme in prstni odtisi s kraja zločina, ki se niso ujemali z Longovimi. "Organi pregona pa so te informacije namerno zadržali," je dodala Thackerjeva.

"Prav zaradi te prevare, ki se je zgodila med sojenjem, Ronnie in njegov zastopnik od teh dokazov nista imela koristi in jih nista mogla predstaviti poroti,"pravi Longov odvetnik Jamie Lau. "Krivično je bil zaprt 44 let," je dodal.