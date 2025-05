Po 45 letih identificirali truplo. Mu je sodil razvpiti serijski morilec?

18. julija 1980 se je policija odzvala na poročilo o truplu, ki jim ga je šele zdaj uspelo identificirati. Truplo so našli blizu Woodburna. Policija je takrat začela preiskavo umora in neuspešno poskušala identificirati žrtev, poroča AP.

30-letnika so v petek identificirali kot Larryja Eugena Parksa. Tiskovni predstavnik policije zvezne države Oregon Kyle Kennedy je dejal, da je serijski morilec Randy Kraft edina oseba, ki jo preiskujejo zaradi umora leta 1980.

"Obstaja nekaj dokazov, ki nakazujejo na to povezavo," je pojasnil Kennedy. "Prepričani, smo da imamo pravega osumljenca," je dodal.

Zdaj 80-letni Kraft je bil leta 1989 obsojen brutalnega mučenja in umora 16 moških v Kaliforniji in obsojen na smrt. Še vedno je zaprt v državnem zaporu San Quentin in še vedno zanika, da bi koga ubil.

Krafta so leta 1983 ustavili v vozilu na kalifornijski avtocesti, potem ko je policist opazil, da vozi nepravilno. Na sovoznikovem sedežu v vozilu pa je bil zadavljeni ameriški marinec. V prtljažniku Kraftovega vozila je bil kodiran seznam, za katerega se domneva, da navaja 67 žrtev v Kaliforniji, Oregonu in Michiganu, ki jih je ubil. Tožilci so Krafta, nekdanjega računalniškega programerja, opisali kot fetišista, ki je nekaj razkosanih delov svojih žrtev hranil v zamrzovalniku.