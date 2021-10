Po 45 letih izginotja identificirali še eno žrtev serijskega morilca Gacyja

Posmrtni ostanki Francisa Wayna Alexandera so bili med tistimi, ki so jih leta 1978 našli v Gacyjevi hiši na območju Chicaga.

Šerif okrožja Cook Tom Dart je leta 2011 odredil ekshumacijo trupel osmih neznanih žrtev, da bi jih identificirali s pomočjo DNK-testa. Alexander je tako postal že tretja Gacyjeva žrtev, ki so jo identificirali v zadnjem desetletju. Gacy ga je ubil med letoma 1976 in 1977, kar pomeni, da je moral biti Alexander star 21 ali 22 let, so sporočili iz policijskega urada.

Gacy je bil obsojen zaradi umora 33 mladih moških, ki jih je ubil in pokopal na svojem posestvu med letoma 1972 in 1978. Leta 1994 so ga zaradi zločinov usmrtili. Mlade moške je k sebi na seks pogosto zvabil tako, da se je pretvarjal, da je policist, ali pa jim obljubljal, da jim bo pomagal dobiti službo v gradbeništvu.