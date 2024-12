Po 45 letih ponovno pozvali k identifikaciji moškega, ki je umrl v gozdu

Okostje so 9. decembra 1979 našli v oddaljenem gozdu Rheola v južnem Walesu. Locate International, dobrodelna organizacija, ki preiskuje nerešene primere pogrešanih ali neidentificiranih ljudi, pravi, da bi bil moški lahko obiskovalec iz Južne Afrike in da je umrl med 9 in 18 meseci, preden so ga našli.

Preiskovalci so pri njem našli biblijo Salvation Testament, na kateri je bilo zapisano ime D MALAN in delni naslov iz območja Randburga v Južni Afriki. Prav tako so pri njem našli kuverto, na kateri je pisalo nekaj o notranjem letu v Južni Afriki, pisava pa se je ujemala s tisto na bibliji.