Po 46.000 letih so odmrznili črva, ki je živel pod površjem sibirskega permafrosta

Kot je povedal Teymuras Kurzchalia , upokojeni profesor na Inštitutu Maxa Plancka za molekularno celično biologijo in genetiko v Dresdnu in eden od znanstvenikov, ki so sodelovali pri raziskavi, je glista doslej neznane vrste preživela 40 metrov pod površjem sibirskega permafrosta v stanju mirovanja, znanem kot kriptobioza.

Organizmi v kriptobiotičnem stanju lahko preživijo popolno odsotnost vode ali kisika in so odporni na visoke temperature, pa tudi na zmrzal ali izjemno slane razmere. Ostajajo v stanju "med smrtjo in življenjem", v katerem se njihova presnova zmanjša na nezaznavno raven, je pojasnil Kurzchalia."Življenje lahko ustavimo in ga nato začnemo znova. To je pomembna ugotovitev," je dejal in dodal, da so drugi organizmi, ki so jih pred tem oživili iz tega stanja, preživeli desetletja in ne tisočletja.

Po odmrznitvi črvov so znanstveniki z radiokarbonsko analizo rastlinskega materiala v vzorcu ugotovili, da usedline niso bile odmrznjene najmanj pred 45.839 do 47.769 leti. Genetska analiza, ki so jo opravili znanstveniki v Dresdnu in Kölnu, je nazadnje pokazala, da ti črvi pripadajo novi vrsti, ki so jo raziskovalci poimenovali Panagrolaimus kolymaenis.

Raziskovalci so tudi ugotovili, da si P. kolymaenis s C. elegans – drugim organizmom, ki se pogosto uporablja v znanstvenih študijah – deli "molekularni nabor orodij", ki bi mu lahko omogočil preživetje v kriptobiozi. Oba organizma namreč proizvajata sladkor, imenovan trehaloza, ki jima morda lahko omogoča, da preživita zmrzovanje in dehidracijo.