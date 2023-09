Po 47 letih oproščen zločina, ki ga ni storil: 'Končno sem svoboden človek'

Leta 1975 sta se namreč dve najstnici vračali iz šole v New Yorku, ko ju je ustavil oborožen moški in ju ugrabil. Eno od deklet je neznani moški dvakrat posilil, drugi pa je uspelo pobegniti in poiskati pomoč. Kot je opisala policiji, je šlo za temnopoltega moškega v zgodnjih 20. letih. Po naključju se je skozi isto sosesko, kjer je moški napadel dekleti, le nekaj trenutkov kasneje sprehajal prav Leonard Mack, ki je ustrezal opisu storilca. In čeprav je imel Mack trden alibi in ni bil oblečen niti podobno kot osumljenec, ga je policija aretirala, naslednjih sedem let pa je preživel za zapahi, poroča BBC.

To je potrdilo zgodbo 72-letnika in razkrilo, da je bil dejanski storilec pravzaprav moški, ki je bil že prej obsojen zaradi številnih vlomov in posilstev, ta pa naj bi zločin tudi že potrdil. "Ta oprostitev potrjuje, da krivične obsodbe niso le škodljive za nepravično obsojene, ampak tudi zmanjšujejo varnost vseh nas," je opozorila okrožna tožilka Miriam E. Rocah. Obenem je pohvalila neomajno moč Macka, ki se je malo manj kot 50 let boril za svojo nedolžnost.

"Današnji dan je bil dolgo pričakovan. Sedem let in pol življenja sem izgubil v zaporu zaradi kaznivega dejanja, ki ga nisem zagrešil, in skoraj 50 let živel s to nepravičnostjo," je dejal vietnamski veteran Mack za Innocence Project, ko je danes, na svoj rojstni dan, prejel uradno oprostitev.

Seveda se ob vsem pojavlja tudi vprašanje rasne problematike, je poudarila odvetnica pri organizaciji Innocence Project Susan Friedman. "Odločitev države, da nadaljuje pregon, namesto da bi obnovila preiskavo, kaže na moč rasne pristranskosti v kazenskem pravnem sistemu."

Študija več kot 3000 primerov oprostitev od leta 1989 je namreč pokazala, da so temnopolti Američani sedemkrat pogosteje kot belci lažno obsojeni za huda kazniva dejanja, piše v poročilu Nacionalnega registra oprostitev iz leta 2022, ki ga povzema CNN.