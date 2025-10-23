Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Kralj Karel III. prvič po razkolu molil s papežem

Vatikan, 23. 10. 2025 13.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
2

Britanski kralj Karel III. je danes s kraljico Camillo na zgodovinskem obisku pri papežu Leonu XIV., s katerim je skupaj molil kot prvi britanski monarh po odcepitvi Anglikanske cerkve od katolištva pred petimi stoletji. Molitev se je odvila v Sikstinski kapeli v Vatikanu, kjer je Karla na državniškem obisku pričakal slovesen sprejem.

76-letni britanski kralj Karel III., ki je tudi vrhovni vodja Anglikanske cerkve v Angliji, je v Rim prispel v sredo zvečer. Danes je kraljevi par pred Apostolsko palačo pričakal slovesen sprejem častne straže švicarske garde, nakar sta se v papeški knjižnici sešla s papežem.

Gre za prvo srečanje Karla z Leonom XIV., ki je vodenje Katoliške cerkve in njenih 1,4 milijarde članov prevzel maja, po smrti papeža Frančiška.

Znova po 500 letih skupno javno molila

Karel in Camilla sta se nato pridružila ekumenskemu bogoslužju v Sikstinski kapeli, ki sta ga skupaj vodila Leon in yorški nadškof, trenutno najvišji duhovnik Anglikanske cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije.

V okviru slovesnega obreda sta papež in britanski monarh skupaj javno molila prvič, odkar je angleški kralj Henrik VIII. pred 500 leti pretrgal vezi z Vatikanom in stopil na čelo ločene Anglikanske cerkve.

V zadnjih desetletjih sta se strani bistveno zbližali. Karlova mati, pokojna kraljica Elizabeta II., je bila leta 1961 kot prva britanska monarhinja po razkolu na uradnem obisku pri Svetem sedežu.

Karel bo imenovan za "kraljevega brata" bazilike

Današnje bogoslužje se je osredotočalo na ohranjanje in zaščito okolja, kar je na čelu javnih prizadevanj Karla III. Gre za preplet katoliške in anglikanske tradicije, pri čemer sta se denimo zboru Sikstinske kapele pridružila zbor kapele svetega Jurija z gradu Windsor ter otroški zbor iz kraljeve kapele Jakobove palače.

Karel in Camilla se bosta danes udeležila še obreda v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, eni od štirih papeških bazilikah, ki je zgodovinsko povezana z angleško monarhijo.

Karel bo v navezavi na bratovščino tamkajšnjega samostana imenovan za "kraljevega brata" bazilike, kar bodo obeležili tudi s posebnim sedežem, namenjenim za uporabo tako aktualnega kot prihodnjih britanskih monarhov.

Karel je sicer pred današnjim obiskom že večkrat obiskal Vatikan, še preden je postal kralj. Aprila pa sta se s Camillo zasebno sestala s Frančiškom le nekaj dni pred njegovo smrtjo.

kralj Karel papež Leon kraljica sikstinska kapela camilla švicarska garda molitev
Naslednji članek

Streljanje v Zagrebu: aretirali še eno osebo, motiv ljubezenski trikotnik?

Naslednji članek

EU prepoveduje uvoz ruskega plina LNG, omejuje gibanje ruskih diplomatov

SORODNI ČLANKI

Kralj Karel III. o zdravljenju raka: Počutim se bolje, to je le ena od teh stvari

Otoplitev odnosov med kraljem Karlom in princem Harryjem?

Javnost v skrbeh zaradi kraljevega krvavega očesa

Kralj Karel III. bo Davida Beckhama povzdignil v viteza

Kralj Karel III. prvič po kronanju obiskal Kanado

Toliko ima pod palcem Kralj Karel III.

Kralj Karel III. med zdravljenjem raka: Pomembna je tudi prehrana

Kralj o diagnozi raka: V središče lahko postavi najboljše človeške lastnosti

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
23. 10. 2025 15.28
Kakšna izguba časa..
ODGOVORI
0 0
komarec
23. 10. 2025 15.16
Rad bi slišal mnenje, ne od kogar koli, ampak direkt od Kristusa.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306