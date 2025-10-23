Kralj Karel III. prvič po razkolu molil s papežem

76-letni britanski kralj Karel III., ki je tudi vrhovni vodja Anglikanske cerkve v Angliji, je v Rim prispel v sredo zvečer. Danes je kraljevi par pred Apostolsko palačo pričakal slovesen sprejem častne straže švicarske garde, nakar sta se v papeški knjižnici sešla s papežem.
Gre za prvo srečanje Karla z Leonom XIV., ki je vodenje Katoliške cerkve in njenih 1,4 milijarde članov prevzel maja, po smrti papeža Frančiška.
Znova po 500 letih skupno javno molila
Karel in Camilla sta se nato pridružila ekumenskemu bogoslužju v Sikstinski kapeli, ki sta ga skupaj vodila Leon in yorški nadškof, trenutno najvišji duhovnik Anglikanske cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije.
V okviru slovesnega obreda sta papež in britanski monarh skupaj javno molila prvič, odkar je angleški kralj Henrik VIII. pred 500 leti pretrgal vezi z Vatikanom in stopil na čelo ločene Anglikanske cerkve.
V zadnjih desetletjih sta se strani bistveno zbližali. Karlova mati, pokojna kraljica Elizabeta II., je bila leta 1961 kot prva britanska monarhinja po razkolu na uradnem obisku pri Svetem sedežu.
Karel bo imenovan za "kraljevega brata" bazilike
Današnje bogoslužje se je osredotočalo na ohranjanje in zaščito okolja, kar je na čelu javnih prizadevanj Karla III. Gre za preplet katoliške in anglikanske tradicije, pri čemer sta se denimo zboru Sikstinske kapele pridružila zbor kapele svetega Jurija z gradu Windsor ter otroški zbor iz kraljeve kapele Jakobove palače.
Karel in Camilla se bosta danes udeležila še obreda v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, eni od štirih papeških bazilikah, ki je zgodovinsko povezana z angleško monarhijo.
Karel bo v navezavi na bratovščino tamkajšnjega samostana imenovan za "kraljevega brata" bazilike, kar bodo obeležili tudi s posebnim sedežem, namenjenim za uporabo tako aktualnega kot prihodnjih britanskih monarhov.
Karel je sicer pred današnjim obiskom že večkrat obiskal Vatikan, še preden je postal kralj. Aprila pa sta se s Camillo zasebno sestala s Frančiškom le nekaj dni pred njegovo smrtjo.
