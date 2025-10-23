Kralj Karel III. prvič po razkolu molil s papežem

Britanski kralj Karel III. je danes s kraljico Camillo na zgodovinskem obisku pri papežu Leonu XIV., s katerim je skupaj molil kot prvi britanski monarh po odcepitvi Anglikanske cerkve od katolištva pred petimi stoletji. Molitev se je odvila v Sikstinski kapeli v Vatikanu, kjer je Karla na državniškem obisku pričakal slovesen sprejem.

76-letni britanski kralj Karel III., ki je tudi vrhovni vodja Anglikanske cerkve v Angliji, je v Rim prispel v sredo zvečer. Danes je kraljevi par pred Apostolsko palačo pričakal slovesen sprejem častne straže švicarske garde, nakar sta se v papeški knjižnici sešla s papežem. Gre za prvo srečanje Karla z Leonom XIV., ki je vodenje Katoliške cerkve in njenih 1,4 milijarde članov prevzel maja, po smrti papeža Frančiška.

Znova po 500 letih skupno javno molila

Karel in Camilla sta se nato pridružila ekumenskemu bogoslužju v Sikstinski kapeli, ki sta ga skupaj vodila Leon in yorški nadškof, trenutno najvišji duhovnik Anglikanske cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije. V okviru slovesnega obreda sta papež in britanski monarh skupaj javno molila prvič, odkar je angleški kralj Henrik VIII. pred 500 leti pretrgal vezi z Vatikanom in stopil na čelo ločene Anglikanske cerkve.

V zadnjih desetletjih sta se strani bistveno zbližali. Karlova mati, pokojna kraljica Elizabeta II., je bila leta 1961 kot prva britanska monarhinja po razkolu na uradnem obisku pri Svetem sedežu.

Karel bo imenovan za "kraljevega brata" bazilike