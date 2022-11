Po 51 letih našli ugrabljeno hčerko

Družina Highsmith iz Fort Wortha v ameriškem Teksasu pravi, da je priča zgodnjemu božičnemu čudežu. Po 51 letih, odkar je izginila, se je namreč v objem svojih staršev vrnila hčerka Melissa. Leta 1971, ko je bila stara komaj 22 mesecev, jo je ugrabila varuška in jo odpeljala neznano kam. Starši in svojci so jo skupaj s policijo desetletja zaman iskali. Na koncu se je izkazalo, da živi v Južni Karolini pod imenom Melanie Walden. Ključni, da so jo končno našli, pa so bili ujemki DNK-ja na enem od spletnih mest za iskanje sorodnikov in prednikov.