Po 52 letih našli morilca: s 30 vbodi brutalno umoril 28-letnico

Šele leta 2004 je bil iz na kraju zločina odvzetega in primerno zavarovanega vzorca krvi izdelan profil DNK. Leta 2019 so preiskovalci nato v primeru končno uporabili genetsko forenziko – v bazah podatkov prednikov so iskali podobne profile. Preboj pa je prišel zdaj, tri leta kasneje.

Mlado sodno poročevalko je storilec ubil z več kot 30 vbodi. Preiskovalci so na kraju dogodka našli tudi sledi krvi, ki pa ni bila žrtvina. Kljub temu zločina niso mogli razrešiti, primer pa je končal v arhivu nerešenih zločinov.

Izginotje mlade ženske je bilo prijavljeno potem, ko se Bennallackova ni pojavila v službi. Njena sodelavka je svojega sina prosila, naj se odpravi do njenega stanovanja in preveri, ali je z njo vse v redu. Ob pomoči upravnika je nato vstopil v stanovanje in jo našel umorjeno.

Bennallackova, ki naj bi se ob napadu borila za življenje, je bila sicer zaročena s pravobranilcem Farrisom Salamyjem. Ta je policistom povedal, da je Bennallackova ponavadi puščala steklena vrata priprta, da je lahko njena mačka šla ven. Odprta vrata naj bi na koncu vstop omogočila tudi morilcu.

Po identifikaciji osumljenca so policisti ugotovili, da je živel v istem stanovanjskem kompleksu kot žrtev. Dvomov, da je moril on, pa skorajda ni, ni pa jasno - zakaj. Bil je alkoholik, ki ni bil znan po nasilnem vedenju.

Družina se je policistom zahvalila, ker so toliko let preiskovali primer. Njen nekdanji zaročenec, ki naj bi se do konca zavzemal za rešitev primera, pa epiloga žal ni dočakal - umrl je leta 2014.