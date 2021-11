V ZDA po 52 letih odkrili storilca enega največjih bančnih ropov

Policijski lov nanj je trajal več kot pol stoletja, njegov primer se je pojavil celo v televizijskih oddajah, kot sta Ameriški najbolj iskani in Nerešene skrivnosti.

Potem ko je izginil, si je spremenil ime v Thomas Randele in pobegnil v Washington D.C ter Los Angeles, nato pa se je ustalil na obrobju Bostona, kakih tisoč kilometrov stran od kraja zločina.

Vse od tedaj je po mnenju preiskovalcev živel tiho in skromno življenje. New York Times poroča, da se je več kot 40 let družil z golfisti in delal v trgovini z rabljenimi avtomobili. Maja letos je umrl zaradi raka na pljučih.

Njegov primer je torej desetletja nerešen čakal v predalu, dokler niso preiskovalci videli Randelove osmrtnice v časopisu in uspeli uskladiti dokumente, ki jih je vložil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, z dokumenti, ki jih je "Randele" vložil pred kratkim. Ironično, med njimi so bili tudi dokumenti njegovega stečajnega postopka na sodišču v Bostonu leta 2014.

Ugotovili so tudi, da je Conrad prijateljem zaupal svoje načrte in se hvalil, kako enostavno bi bilo to narediti. Obseden naj bi bil s filmom Steva McQueena The Thomas Crown Affair iz leta 1968, ki si ga je med pripravami na rop ogledal več kot ducatkrat.

Eden glavnih preiskovalcev na primeru je bil Peter Elliott, ki je ta primer prevzel od svojega očeta Johna. Ta si je dolga leta prizadeval, da bi izvedel, kaj se je zgodilo s predrznim bančnim roparjem.

"Moj oče nikoli ni prenehal iskati Conrada, vedno si je želel rešiti ta primer – vse do njegove smrti leta 2020," je povedal Elliott. "Upam, da bo zdaj počival v miru, vedoč, da je njegova preiskava s pomočjo njegovih sodelavcev pripeljala do zaključka te desetletja dolge skrivnosti."