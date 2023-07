Po 53 letih iz zapora izpustili nekdanjo članico Mansonove družine

Van Houtnova je bila najmlajša Mansonova privrženka, ki je bila obsojena zaradi svoje vloge pri umoru zaradi svoje vloge pri smrti dveh oseb. Mlada članica je namreč držala Rosemary LaBianco medtem ko jo je drugi član kulta zabodel. Kasneje je Van Houtnova priznala, da je, ko je bila trgovčeva žena že mrtva, žensko zabodla tudi sama. Umora sta se zgodila le nekaj dni po umoru igralke Sharon Tate in štirih drugih oseb.

Danes 73-letna Leslie Van Houten se je kot 19-letnica pridružila razvpiti Mansonovi družini, leta 1969 pa je sodelovala pri umoru trgovca z živili v Los Angelesu Lena LaBiance in njegove žene Rosemary . Zaradi zločinov, ki jih je zakrivila kot članica kulta, je bila obsojena na dosmrtno zaporno kazen, za pogojni izpust pa je v petih desetletjih, ki jih je že preživela za zapahi, zaprosila večkrat, a vse doslej je bila pri tem neuspešna, poroča BBC .

Na ponavljajočih se zaslišanjih za pogojni izpust je zapornica izrazila obžalovanje zaradi svoje vloge pri umorih in za sodelovanje s Charlesom Mansonom. Priznala je tudi, da je s sledenjem njegovim navodilom, zatrla svoje individualno razmišljanje.

Leta 2016 so jo nato naposled le priporočili za pogojni izpust, vendar sta guverner Kalifornije Gavin Newsom in njegov predhodnik Jerry Brown priporočila zavrnila. Pogojni izpust so ji nazadnje preprečili leta 2020, a je kalifornijsko prizivno sodišče zavrnitev na koncu razveljavilo.