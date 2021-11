Po 57 urah rešili jamarja, ki je obtičal 300 metrov pod zemljo

Velika Britanija je več kot dva dni zadrževala dih in stiskala pesti za jamarja, ki je obtičal 300 metrov globoko pod zemljo v več kot 60 kilometrov dolgem labirintu ozkih nevarnih predorov. Več kot 250 reševalcev je bilo potrebnih, da so po napetih 57 urah hudo poškodovanega ponesrečenca spravili na varno. Sicer izkušenemu jamarju se je v eni največjih in najzahtevnejših podzemnih jam na Otoku pod nogami vdrla skala.