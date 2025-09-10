Po 61 letih oproščena ženska, ki je napadalcu odgriznila jezik

Okrožno sodišče v Busanu je odločilo, da je bilo dejanje Choi Mal-ja leta 1964 poskus pobega pred neupravičenim posegom v njeno telesno integriteto in spolno samoodločbo. Ugotovili so, da po južnokorejski zakonodaji predstavlja upravičeno samoobrambo. S tem je padla več kot pol stoletja stara sodba, ki je Choi obsodila na deset mesecev zapora s pogojno kaznijo, poroča Al Jazeera.
Do napada je prišlo v mestu Gimhae, kjer je 21-letni moški žrtev pritisnil na tla, jo dušil in ji na silo vstavljal jezik v usta. Choi se je ubranila tako, da mu je odgriznila približno 1,5 centimetra jezika. Kljub temu je bil napadalec kaznovan le za vlom in zastraševanje, prejel je šest mesecev zaporne kazni. Za poskus posilstva ni bil kaznovan.
Ob razsodbi se je Choi pojavila v svetlem rožnatem suknjiču, nasmejana in obdana s podporniki, ki so ji izročili šopke rož ter vzklikali: "Choi Mal-ja je uspelo!" Na novinarski konferenci je po poročanju Al Jazeere povedala: "Pred 61 leti, v situaciji, ko nisem mogla ničesar razumeti, je žrtev postala storilec in moja usoda kot zločinca je bila zapečatena."
"Za žrtve, ki so delile isto usodo kot jaz, sem želela biti vir upanja," je še dejala.
Organizacija Korea Women's Hotline je ob sodbi poudarila, da bo ta primer odprl vrata drugim žrtvam spolnega nasilja pri iskanju pravice. "Dejanja žensk v samoobrambi bodo odslej razumljena kot legitimna," je povedala vodja organizacije Song Ran-hee.
Choi se je za ponovni proces odločila leta 2020, ko jo je navdihnilo globalno gibanje #MeToo. Sprva so sodišča njeno prošnjo zavračala, a je vrhovno sodišče lani odredilo ponovno sojenje. Njeni odvetniki zdaj napovedujejo, da bodo od države zahtevali odškodnino za škodo, ki jo je utrpela zaradi krivične obsodbe, piše Al Jazeera.
Njen primer se umešča ob bok še dvema podobnima primeroma v Južni Koreji, kjer so sodišča priznala ugriz v jezik kot upravičeno obliko samoobrambe pred spolnim nasiljem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.