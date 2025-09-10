Svetli način
Tujina

Po 61 letih oproščena ženska, ki je napadalcu odgriznila jezik

Busan, 10. 09. 2025 17.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
6

V Južni Koreji je sodišče razveljavilo več kot šest desetletij staro obsodbo ženske, ki se je kot 19-letnica branila pred spolnim napadom. Choi Mal-ja, ki je danes stara 79 let, je bila leta 1965 spoznana za krivo povzročitve hudih telesnih poškodb, ker je napadalcu odgriznila del jezika. Tokrat je sodišče razsodilo, da je šlo za upravičeno samoobrambo.

Okrožno sodišče v Busanu je odločilo, da je bilo dejanje Choi Mal-ja leta 1964 poskus pobega pred neupravičenim posegom v njeno telesno integriteto in spolno samoodločbo. Ugotovili so, da po južnokorejski zakonodaji predstavlja upravičeno samoobrambo. S tem je padla več kot pol stoletja stara sodba, ki je Choi obsodila na deset mesecev zapora s pogojno kaznijo, poroča Al Jazeera.

Do napada je prišlo v mestu Gimhae, kjer je 21-letni moški žrtev pritisnil na tla, jo dušil in ji na silo vstavljal jezik v usta. Choi se je ubranila tako, da mu je odgriznila približno 1,5 centimetra jezika. Kljub temu je bil napadalec kaznovan le za vlom in zastraševanje, prejel je šest mesecev zaporne kazni. Za poskus posilstva ni bil kaznovan. 

Choi Mal-ja
Choi Mal-ja FOTO: Profimedia

Ob razsodbi se je Choi pojavila v svetlem rožnatem suknjiču, nasmejana in obdana s podporniki, ki so ji izročili šopke rož ter vzklikali: "Choi Mal-ja je uspelo!" Na novinarski konferenci je po poročanju Al Jazeere povedala: "Pred 61 leti, v situaciji, ko nisem mogla ničesar razumeti, je žrtev postala storilec in moja usoda kot zločinca je bila zapečatena."

"Za žrtve, ki so delile isto usodo kot jaz, sem želela biti vir upanja," je še dejala.

Organizacija Korea Women's Hotline je ob sodbi poudarila, da bo ta primer odprl vrata drugim žrtvam spolnega nasilja pri iskanju pravice. "Dejanja žensk v samoobrambi bodo odslej razumljena kot legitimna," je povedala vodja organizacije Song Ran-hee.

Choi Mal-ja
Choi Mal-ja FOTO: Profimedia

Choi se je za ponovni proces odločila leta 2020, ko jo je navdihnilo globalno gibanje #MeToo. Sprva so sodišča njeno prošnjo zavračala, a je vrhovno sodišče lani odredilo ponovno sojenje. Njeni odvetniki zdaj napovedujejo, da bodo od države zahtevali odškodnino za škodo, ki jo je utrpela zaradi krivične obsodbe, piše Al Jazeera.

Njen primer se umešča ob bok še dvema podobnima primeroma v Južni Koreji, kjer so sodišča priznala ugriz v jezik kot upravičeno obliko samoobrambe pred spolnim nasiljem.

samoobramba Južna Koreja spolni napad pravica sodišče
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peglezn
10. 09. 2025 19.41
super, zdaj naj se pa #metoo osredotoči na naraščajoče število posilstev v EU. Za začetek bi lahko o tem vsaj govorili. Ker bom na žalost izbrisan, o tem se pač ne sme pisat, bom kratek: vodi Francija, nato Nemčija, nato Švedska (ki ima procentualno največjo rast). V Franciji je v zadnjih 20 letih porast skoraj 7x (!), v vseh državah pa zanjih nekaj let med 20-30%. Kako to, da je to tabu tema, pa bodo vedeli povedat tufi na pop-u, ostalim je menda jasno.
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
10. 09. 2025 19.39
Bolje, da mu je jezik odgriznila...kot pa, da ji kaj naredi. Ženske trenirajte samoobrambo...tega je čedalje več...pa ne sam od tujcev...precej tudi od avtohtoncev. Če se same ne boste branile...vas ne bo noben.
ODGOVORI
0 0
Bonsa
10. 09. 2025 19.17
+0
Upam, da se vama Patogen in Desni so barabe, zdi normalna ta reakcija v sili. Drugace se mi vajini bliznji kar smilijo.
ODGOVORI
1 1
patogen
10. 09. 2025 19.08
-3
na roštilju zmage osmega marca, pa pečeni jeziki...
ODGOVORI
2 5
Levi so barabe
10. 09. 2025 19.03
-2
Zmaga za feminizem, 8. Marec praznuje. Roštil bomo zalaufali 🎊 🤣
ODGOVORI
4 6
poper00
10. 09. 2025 19.21
-1
Če si navajen gospodove pozornosti v zakristiji je tale komentar pričakovan.
ODGOVORI
1 2
Levi so barabe
10. 09. 2025 19.25
+0
Ne vem od kje to. Nisem hodil k verouku. Nismo vsi desničarji istega sterotipa
ODGOVORI
1 1
