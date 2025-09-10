Po 61 letih oproščena ženska, ki je napadalcu odgriznila jezik

V Južni Koreji je sodišče razveljavilo več kot šest desetletij staro obsodbo ženske, ki se je kot 19-letnica branila pred spolnim napadom. Choi Mal-ja, ki je danes stara 79 let, je bila leta 1965 spoznana za krivo povzročitve hudih telesnih poškodb, ker je napadalcu odgriznila del jezika. Tokrat je sodišče razsodilo, da je šlo za upravičeno samoobrambo.

Okrožno sodišče v Busanu je odločilo, da je bilo dejanje Choi Mal-ja leta 1964 poskus pobega pred neupravičenim posegom v njeno telesno integriteto in spolno samoodločbo. Ugotovili so, da po južnokorejski zakonodaji predstavlja upravičeno samoobrambo. S tem je padla več kot pol stoletja stara sodba, ki je Choi obsodila na deset mesecev zapora s pogojno kaznijo, poroča Al Jazeera. Do napada je prišlo v mestu Gimhae, kjer je 21-letni moški žrtev pritisnil na tla, jo dušil in ji na silo vstavljal jezik v usta. Choi se je ubranila tako, da mu je odgriznila približno 1,5 centimetra jezika. Kljub temu je bil napadalec kaznovan le za vlom in zastraševanje, prejel je šest mesecev zaporne kazni. Za poskus posilstva ni bil kaznovan.

Choi Mal-ja FOTO: Profimedia

Ob razsodbi se je Choi pojavila v svetlem rožnatem suknjiču, nasmejana in obdana s podporniki, ki so ji izročili šopke rož ter vzklikali: "Choi Mal-ja je uspelo!" Na novinarski konferenci je po poročanju Al Jazeere povedala: "Pred 61 leti, v situaciji, ko nisem mogla ničesar razumeti, je žrtev postala storilec in moja usoda kot zločinca je bila zapečatena." "Za žrtve, ki so delile isto usodo kot jaz, sem želela biti vir upanja," je še dejala. Organizacija Korea Women's Hotline je ob sodbi poudarila, da bo ta primer odprl vrata drugim žrtvam spolnega nasilja pri iskanju pravice. "Dejanja žensk v samoobrambi bodo odslej razumljena kot legitimna," je povedala vodja organizacije Song Ran-hee.

Choi Mal-ja FOTO: Profimedia