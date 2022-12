Po 65 letih ugotovili identiteto dečka, ki so ga mrtvega našli v škatli

V četrtek so policisti sporočili, da so zahvaljujoč detektivskemu delu in napredkom v tehnologiji na podlagi DNK analize izvedli uspešno identifikacijo dečka. Njegovo identiteto so skušali preiskovalci neuspešno ugotoviti več desetletij, zato nedavno odkritje predstavlja velik preboj v preiskavi.

Primer so v Filadelfiji začeli preiskovati leta 1957, ko so mrtvega otroka našli zavitega v odejo v kartonski škatli. Na mrtvemu otroku so bili dokazi "nedavnih in preteklih travm," je o začetkih primera povedala trenutna policijska komisarka Filadelfije Danielle Outlaw.