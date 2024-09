Po 70 letih našli moškega, ki je bil ugrabljen kot šestletni deček

Albino je bil več kot 70 let pogrešan, njegova slika pa je vselej visela na stenah v domačih hišah, je poudarila njegova nečakinja. Njegova mati je umrla že leta 2006, vendar ni nikoli izgubila upanja, da je njen sin živ. In zdaj je Albino končno spoznal svojo pravo družino. Kot je povedala nečakinja, je bil zelo vesel ob odkritju. "Objel me je in se mi zahvalil, ker sem ga našla ter me poljubil na lice," je povedala.

Nečakinja Luisa Armanda Albina iz Oaklanda je s pomočjo policije, FBI in pravosodnega ministrstva prišla na sled in uspešno našla svojega strica, ki živi na vzhodni obali ZDA. Albino, oče in dedek, je sedaj upokojeni gasilec in veteran mornariške pehote, ki je služil v Vietnamu, je povedala njegova nečakinja, 63-letna Alida Alequin .

Oaklandska policija je priznala, da so prizadevanja njegove nečakinje igrala zelo močno vlogo pri iskanju. Alequinova je prvič na to, da je njen stric morda živ, pomislila leta 2020, ko je spletni test DNK pokazal 22-odstotno ujemanje z moškim, ki živi na vzhodni obali in za katerega se je na koncu res izkazalo, da je njen stric. A nadaljnje iskanje ji v tistem času ni prineslo nobenih odgovorov. V začetku letošnjega leta pa se je podviga znova lotila, tokrat s pomočjo hčerk. Med obiskom javne knjižnice v Oaklandu si je ogledale članke iz časopisa Tribune in opazila fotografijo svojega očeta in njegovega brata, kar jo je še bolj prepričalo, da je na pravi poti.

Še isti dan je odšla na policijo, preiskovalci pa so se strinjali, da je sled kar precej pomembna in znova odprli primer pogrešane osebe. Čeprav so ga našli, FBI in policija pravita, da je preiskava ugrabitve še vedno odprta.

Ko so našli Albina, je ta dal vzorec DNK, prav tako kot njegova sestra, mati Alequinove. In ta je potrdil, kar je njegova družina globoko v sebi skoraj že vedela. Albino je nato s pomočjo FBI s člani svoje družine prišel v Oakland in se srečal s svojo sestro, nečakinjo in drugimi sorodniki. Znova se je srečal tudi s svojim bratom, ki je bil ob njem na tisti nesrečen dan. "Zares dolgo sta se objemala, nato pa sta se usedla in preprosto pogovarjala," je povedala nečakinja. Govorila naj bi o ugrabitvi, služenju v vojski in o življenju. Albino se je nato vrnil domov na vzhodno obalo, njegov brat pa je avgusta umrl.

Kako je bil Albino ugrabljen?

Albina je 21. februarja 1951, ko je imel le šest let, neznana ženska zvabila iz parka v zahodnem Oaklandu, kjer se je igral s starejšim bratom, in mu obljubila, da mu bo kupila ogromno sladkarij, poroča Guardian. A sladkarij, vsaj tisti dan, ni dobil. Namesto tega je ženska Albina, rojenega v Portoriku, odpeljala na vzhodno obalo, kjer je pristal pri paru, ki ga je na srečo vzgajal kot lastnega sina.

A še vedno je bil Albino kar 70 let pogrešan. V časopisu Oakland Tribune iz časa, ko je bil ugrabljen, je razvidno, da so se iskanju takrat pridružili policija, vojaki, obalna straža, mestni uslužbenci in drugi prebivalci Oaklanda, a ga niso uspeli najti. Preiskali so zaliv San Francisco, večkrat zaslišali njegovega brata, ki je bil v času ugrabitve z njim, vendar je brat le vztrajal pri zgodbi, da se jima je približala ženska z ruto okoli glave in odpeljala šestletnika.