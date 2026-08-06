Po desetletjih izginotja se v Kazahstan vrača sibirski tiger

Izpust je del programa za ponovno vzpostavitev vrste na njenem nekdanjem območju razširjenosti v Srednji Aziji, piše Euronews. In samica Umit, kar v kazahstanščini pomeni upanje, je postala obraz enega najbolj ambicioznih projektov varstva narave v tej državi. Umit je prva od štirih sibirskih tigrov, ki so jih maja pripeljali iz Rusije in ki so jo izpustili v naravo v naravnem rezervatu Ile-Balkhash. Pred izpustom je bila dva meseca pod skrbnim nadzorom, med katerim so strokovnjaki za prostoživeče živali ocenjevali njeno zdravje, vedenje in lovske sposobnosti, da bi zagotovili, ali je sposobna samostojno preživeti v naravi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Odrasel samec zaenkrat še ostaja pod strogim nadzorom, medtem ko strokovnjaki še naprej ocenjujejo, ali je pripravljen na izpustitev v naravo. Dva mladiča, ki sta v Kazahstan prispela pri starosti šestih mesecev, bosta ostala pod oskrbo strokovnjakov za prostoživeče živali, dokler ne bosta dopolnila 18 mesecev. Program ponovne naselitve je sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi tigre zadržujejo v velikem ograjenem območju, kjer se prilagodijo lokalnemu okolju. V drugi fazi jih izpustijo v naravo v naravnem rezervatu. Čeprav je naravni rezervat Ile-Balkhash zaščiteno območje, ni ograjen, kar pomeni, da se tigri lahko prosto gibajo po svojem naravnem življenjskem prostoru. Da bi po izpustitvi spremljali Umit, so ji naravovarstveniki namestili GPS/GSM satelitsko sledilno ovratnico. Oblasti prav tako sporočajo, da bodo prebivalci, ki živijo v bližini rezervata, opozorjeni, če se bo tiger približal vasi na manj kot pet kilometrov. "Varnost ljudi, ki živijo v bližini rezervata, je naša najpomembnejša prednostna naloga," so povedali predstavniki kazahstanskega ministrstva za ekologijo. "Vzpostavili smo ukrepe za preprečevanje konfliktov med ljudmi in tigri, vključno s posebno ekipo, ki se bo odzvala, če se bo žival približala naseljenemu območju." Priprava zadostne količine plena za tigre je trajala več let. Od leta 2018 strokovnjaki za prostoživeče živali obnavljajo osnovo prehranjevalne verige v rezervatu tako, da ponovno naseljujejo buharske jelene iz Kazahstana in Rusije ter v rezervat preseljujejo kulane iz narodnega parka Altyn-Emel. Odrasel tiger mora za preživetje vsako leto uloviti približno 50 do 70 velikih živali, navaja kazahstanski odbor za gozdarstvo in prostoživeče živali.

Sibirski tiger FOTO: AP

Obnova divje populacije bo trajala več desetletij