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Po desetletjih izginotja se v Kazahstan vrača sibirski tiger

Astana, 06. 08. 2026 16.56 pred 3 dnevi 3 min branja 7

Avtor:
N.V.
Samica sibirskega tigra Umit

Več kot 70 let po tem, ko so tigri praktično izginili iz Kazahstana, so v naravo izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit. Znanstveniki namreč upajo, da bodo sibirski tigri ponovno vzpostavili populacijo tigrov v Srednji Aziji.

Izpust je del programa za ponovno vzpostavitev vrste na njenem nekdanjem območju razširjenosti v Srednji Aziji, piše Euronews. In samica Umit, kar v kazahstanščini pomeni upanje, je postala obraz enega najbolj ambicioznih projektov varstva narave v tej državi.

Umit je prva od štirih sibirskih tigrov, ki so jih maja pripeljali iz Rusije in ki so jo izpustili v naravo v naravnem rezervatu Ile-Balkhash. Pred izpustom je bila dva meseca pod skrbnim nadzorom, med katerim so strokovnjaki za prostoživeče živali ocenjevali njeno zdravje, vedenje in lovske sposobnosti, da bi zagotovili, ali je sposobna samostojno preživeti v naravi.

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Odrasel samec zaenkrat še ostaja pod strogim nadzorom, medtem ko strokovnjaki še naprej ocenjujejo, ali je pripravljen na izpustitev v naravo. Dva mladiča, ki sta v Kazahstan prispela pri starosti šestih mesecev, bosta ostala pod oskrbo strokovnjakov za prostoživeče živali, dokler ne bosta dopolnila 18 mesecev.

Program ponovne naselitve je sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi tigre zadržujejo v velikem ograjenem območju, kjer se prilagodijo lokalnemu okolju. V drugi fazi jih izpustijo v naravo v naravnem rezervatu. Čeprav je naravni rezervat Ile-Balkhash zaščiteno območje, ni ograjen, kar pomeni, da se tigri lahko prosto gibajo po svojem naravnem življenjskem prostoru.

Da bi po izpustitvi spremljali Umit, so ji naravovarstveniki namestili GPS/GSM satelitsko sledilno ovratnico. Oblasti prav tako sporočajo, da bodo prebivalci, ki živijo v bližini rezervata, opozorjeni, če se bo tiger približal vasi na manj kot pet kilometrov. "Varnost ljudi, ki živijo v bližini rezervata, je naša najpomembnejša prednostna naloga," so povedali predstavniki kazahstanskega ministrstva za ekologijo. "Vzpostavili smo ukrepe za preprečevanje konfliktov med ljudmi in tigri, vključno s posebno ekipo, ki se bo odzvala, če se bo žival približala naseljenemu območju."

Priprava zadostne količine plena za tigre je trajala več let. Od leta 2018 strokovnjaki za prostoživeče živali obnavljajo osnovo prehranjevalne verige v rezervatu tako, da ponovno naseljujejo buharske jelene iz Kazahstana in Rusije ter v rezervat preseljujejo kulane iz narodnega parka Altyn-Emel. Odrasel tiger mora za preživetje vsako leto uloviti približno 50 do 70 velikih živali, navaja kazahstanski odbor za gozdarstvo in prostoživeče živali.

Sibirski tiger
Sibirski tiger
FOTO: AP

Obnova divje populacije bo trajala več desetletij

Za naravovarstvenike je izpustitev Umit šele začetek. Pravijo, da bo obnova divje populacije tigrov trajala več desetletij. Program bo po njihovem mnenju mogoče šteti za uspešnega šele, ko se bodo tigri v naravi začeli razmnoževati in bo populacija lahko preživela brez človeške pomoči.

Če bo program uspešen, bo Kazahstan postal prva država na svetu, ki bo obnovila divjo populacijo tigrov na območju, kjer je ta vrsta nekoč izginila.

Poleg štirih sibirskih tigrov, pripeljanih iz Rusije maja, je naravni rezervat Ile-Balkhash dom tudi Kume in Bohdane, para sibirskih tigrov, ki so ju leta 2024 preselili iz Nizozemske. Tigra sta prispela iz zavetišča za velike mačke Stichting Leeuw, kjer sta vse življenje preživela v ujetništvu. Ker nimata izkušenj, potrebnih za samostojno preživetje v naravi, bosta ostala v velikem ograjenem območju v rezervatu.

Njuna vloga je podpirati program vzreje in pomagati ustvariti prihodnje generacije tigrov. Če bosta Kuma in Bohdana imela mladiče ter strokovnjaki potrdijo, da lahko mlade živali samostojno preživijo v naravi, bi lahko njuni potomci nekega dne bili izpuščeni v kazahstansko divjino.

sibirski tiger izpustitev kazahstan
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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandi11
06. 08. 2026 19.57
Potrebnih bo se nekaj parov samcev in samic, da se prepreci parjenje v sorodstvu.
Odgovori
+4
4 0
Vrhovni poveljnik
06. 08. 2026 21.40
Mimogrede: Kako so se razmnoževali otroci Adama in Eve, s kom si se okriljem Noetovi otroci? Biblija je polna zanimivih spolnih praks.
Odgovori
+3
3 0
Vrhovni poveljnik
06. 08. 2026 21.42
Ah, ta autocorrect! S kom so se plodili Noetovi otroci?
Odgovori
+3
3 0
Bassettt
06. 08. 2026 19.15
Kakšno veselje ob izpustu?
Odgovori
+5
5 0
Sandi11
06. 08. 2026 18.51
Kaj bo samica brez samca?
Odgovori
+2
3 1
sencina
06. 08. 2026 18.38
Ena najlepsih zivali in najbolj nevarnih.
Odgovori
+13
14 1
JApajaDAja
06. 08. 2026 19.35
se 100 % strinjam!
Odgovori
+7
7 0
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