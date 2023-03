Po 70 letih v indijski divjini zopet tekata dva geparda

Petletni Oban je mladič druge generacije, rojen v divjini. Rodil se je rehabilitirani samici v zasebnem rezervatu Erindi v Namibiji. Njegovo mamo so že vrnili v divjino. Asha pa je približno 3,5 let stara gepardka, ki je enako kot Oban rojena v divjini.

Obaan in Asha sta iz skupine osmih gepardov, ki so jih septembra lani pripeljali v Indijo, potem ko je vrhovno sodišče leta 2020 potrdilo, da je treba to vrsto poskusno ponovno naseliti. Program je eden od prestižnih projektov predsednika indijske vlade Narendre Modija , ki je osebno prisostvoval prihodu gepardov v narodni park v osrednji Indiji.

Zadnjega azijskega geparda, ki se je prosto gibal po indijski podcelini, je leta 1947 ulovil nek indijski princ. Zver s pikčastim kožuhom so za izumrlo uradno razglasili leta 1952. Uvoz afriškega geparda v Indijo je prva medcelinska premestitev te živalske vrste. Kritiki so opozarjali, da bi lahko imele živali težave pri prilagajanju na indijsko okolje, predvsem pri iskanju plena, in sicer zaradi velikega števila leopardov v omenjenem narodnem parku.

Gepardi so ena najstarejših vrst velikih mačk, saj imajo prednike do okoli 8,5 milijona let nazaj. Nekoč so bili v velikem številu prisotni po vsej Aziji in Afriki. Danes jih živi le še okoli 7000, predvsem v afriški savani.