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Po 71 letih so jo na silo odnesli iz stanovanja, dovolj ni bilo niti 2.650 evrov

Madrid, 27. 09. 2026 17.12 pred 1 uro 5 min branja 50

Avtor:
N.Š.
Deložirana stanovalka

Podobe 87-letne Maricarmen Abascal, ki so jo na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, v katerem je živela 71 let, so sprožile ogorčenje po vsej Španiji. Nova lastnica nepremičnine je želela najemnino s približno 500 evrov zvišati na 2650 evrov mesečno, medtem ko Maricarmen prejema okoli 1350 evrov pokojnine. A to niti ni osrednja težava. Njena izselitev je postala simbol veliko širšega problema: španske najemnine so se v desetletju zvišale za več kot 80 odstotkov, cene stanovanj pa za več kot 60 odstotkov. Konec tedna je tako samo v Madridu protestiralo okoli 25.000 ljudi, več sto pa jih je nato postavilo šotore na trgu Puerta del Sol.

Na eni strani policisti in sodni izvršitelji, na drugi stotine sosedov in stanovanjskih aktivistov. Med njimi pa 87-letna invalidna upokojenka, ki je morala po več kot sedmih desetletjih zapustiti svoj dom.

Prizori iz madridske četrti Retiro so v nekaj dneh obšli Španijo.

Maricarmen Abascal je v stanovanju na ulici Alcalde Sainz de Baranda živela 71 let. V sredo so jo po četrtem poskusu deložacije iz njega odnesli na nosilih in z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico Gregorio Maranon.

Pred stavbo so izselitev skušali preprečiti sosedje in aktivisti. Policija je množico odstranila, prišlo je tudi do posredovanja proti protestnikom.

Toda zgodba o Maricarmen je hitro prerasla vprašanje enega stanovanja. Postala je simbol španske stanovanjske krize in vprašanja, ki v državi že leta povzroča politične in družbene spore - kdo si še lahko privošči stanovanje?

Kako je lahko po 71 letih izgubila dom?

Primer je nekoliko bolj zapleten kot običajen spor med najemnikom in lastnikom. Maricarmen v stanovanju ni bila lastnica, temveč najemnica po starem sistemu najemnin. Tam živi od leta 1955 oziroma 1956. Najemna pogodba je bila prvotno povezana z njeno materjo, po njeni smrti leta 2005 pa je Maricarmen prevzela pogodbo pod enakimi pogoji. Težava je nastala po spremembi lastništva stavbe.

Leta 2018 je nepremičnino kupila družba Urbagestion Desarrollo e Inversion. Maricarmen je takrat za stanovanje plačevala približno 500 evrov mesečne najemnine. Novi lastniki so ji sprva ponudili možnost nakupa stanovanja za 250.000 evrov, česar si ni mogla oziroma ni želela privoščiti.

Pozneje se je začel dolgoletni pravni spor glede nadaljevanja najemnega razmerja.

Po poročanju El Paisa španska zakonodaja pri takšnih starih najemnih pogodbah dovoljuje omejeno število prenosov pogodbe na družinske člane. Ker je bila pogodba že prenesena, je imel novi lastnik pravno podlago za njeno prenehanje.

Sodišča so na koncu pritrdila lastniku.

Zato je bila deložacija "zakonita in sodno odrejena". Prav to pa je postalo jedro razprave: nekaj je lahko zakonito, opozarjajo kritiki, vprašanje pa je, ali je ob takšnih okoliščinah tudi družbeno sprejemljivo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od 500 do 2650 evrov

Posebej veliko ogorčenja je povzročila višina nove najemnine. Nova najemnina bi bila torej skoraj dvakrat višja od njenega celotnega mesečnega prihodka.Lastnik je zavrnil tudi več poskusov dogovora. Tik pred izselitvijo se je anonimna donatorka ponudila, da bi pokrila razliko med zneskom, ki ga je Maricarmen zmogla plačevati, in zahtevano najemnino. Po navedbah RTVE in El Paísa tudi ta ponudba ni preprečila deložacije.

Maricarmenina odvetnica Beatriz Duro je dejala, da lastnik ni sprejel niti pogajanj o novi pogodbi niti drugih rešitev, ki bi ji omogočile ostati v stanovanju.

"Na nosilih iz doma, v katerem je preživela skoraj vse življenje"

Po treh predhodno preloženih poskusih je bila četrta deložacija v sredo izvedena. Pred hišo so že od prejšnjega večera čakali aktivisti in sosedje. Nekateri so ostali tudi v stavbi. Policija je območje izpraznila, odstranila protestnike, nato pa je sodna komisija izvedla deložacijo.

Dva dni pozneje je bila še vedno hospitalizirana. Njena družina je povedala, da je izčrpana in da nima apetita. Iz bolnišnice pa je poslala sporočilo protestnikom.

"Ni mi uspelo obraniti svojega doma, sem se pa borila, da bi se drugi naučili boriti za svojega," je dejala.

Po vsesplošnem ogorčenju je sledil nenavaden preobrat. Dva dni po deložaciji je zdaj močno osovražena družba Urbagestion občini Madrid poslala predlog, po katerem bi se lahko Maricarmen vrnila v isto stanovanje.

Podjetje je predlagalo vključitev stanovanja v občinski program Reviva, namenjen aktiviranju stanovanj za dostopnejši najem. Cilj naj bi bil najti stabilno in cenovno dostopno rešitev, ki bi 87-letnici omogočila vrnitev.

Na ulice 25.000 ljudi

Primer pa je medtem sprožil nekaj veliko večjega. Množični protest. Pohod se je začel na Puerti del Sol in končal pred španskim parlamentom. Demonstranti so zahtevali omejevanje najemnin, močnejšo zaščito najemnikov in težje izvajanje deložacij ranljivih ljudi.

Po protestu se del ljudi ni razšel. Več sto protestnikov je na Puerti del Sol postavilo približno sto šotorov in tam preživelo noč. Gre za isti trg, ki je leta 2011 postal simbol gibanja 15-M oziroma Indignados, iz katerega je zrasel pomemben del nove španske levice.

Zakaj je zgodba ene 87-letnice sprožila tak odziv, kažejo podatki. Po analizi španskega portala Maldita, ki temelji na podatkih nepremičninskega portala Idealista, se je povprečna oglaševana najemnina na kvadratni meter v Španiji med letoma 2014 in 2024 zvišala za več kot 80 odstotkov.

V istem desetletju so se cene stanovanj za nakup zvišale za več kot 63 odstotkov.

Rast je bila posebej boleča v Madridu, Barceloni in drugih območjih z velikim povpraševanjem, kjer se za omejeno ponudbo stanovanj potegujejo domačini, vlagatelji in turistični najem. Stanovanje je zato za vse več gospodinjstev postalo eden največjih finančnih pritiskov.

Španija ima ob tem zanimiv paradoks. Po zadnjem celovitem stanovanjskem popisu državnega statističnega urada INE je bilo v državi 3.837.328 praznih stanovanj. 

Toda ta številka sama po sebi ne pomeni, da je mogoče skoraj štiri milijone stanovanj preprosto ponuditi najemnikom v Madridu ali Barceloni.

Podatki INE kažejo, da je praznih stanovanj nesorazmerno veliko prav v manjših krajih: občine z manj kot 10.000 prebivalci imajo 45 odstotkov vseh praznih stanovanj v državi, čeprav v njih živi le okoli petina španskega prebivalstva.

Problem je torej tudi geografsko neskladje: stanovanja niso nujno tam, kjer ljudje zaradi dela in študija najbolj potrebujejo domove.

Malo javnih stanovanj

Druga strukturna težava je majhen fond socialnih oziroma javno dostopnih stanovanj. Guardian ob sklicevanju na podatke španske vlade navaja, da socialna stanovanja predstavljajo približno 2,5 odstotka stanovanjskega fonda, kar je precej manj kot v nekaterih drugih zahodnoevropskih državah.

Hkrati se je delež Špancev, ki živijo v najemu, dolgoročno povečeval. Po podatkih INE je leta 2021 v najemniških stanovanjih živelo 15,9 odstotka gospodinjstev, desetletje prej pa 13,5 odstotka.

Maricarmenina deložacija je stanovanjsko vprašanje ponovno postavila tudi v središče političnega spora.

Premier Pedro Sanchez jo je označil za "družbeno tragedijo, ki je ne moremo sprejeti", njegova vlada pa je napovedala nove ukrepe.

Leva koalicijska partnerica Sumar zahteva sveženj ukrepov, ki bi med drugim ponovno okrepili zaščito pred deložacijami in podaljšali nekatere najemne pogodbe. Zahtevala je celo možnost razlastitve Maricarmeninega nekdanjega stanovanja. Če vlada ukrepov ne bo obravnavala, je Sumar zagrozil, da njegovi ministri ne bodo sodelovali na prihodnji seji vlade.

Na drugi strani je predsednica madridske regionalne vlade Isabel Diaz Ayuso poudarila, da je bila deložacija sodno odobrena in da gre za enega od več deset tisoč podobnih postopkov na leto.

Razlagalnik

Gibanje 15-M, znano tudi kot gibanje ogorčenih (Indignados), se je začelo 15. maja 2011 v Španiji. Bilo je množično državljansko gibanje, ki je protestiralo proti varčevalnim ukrepom, visoki brezposelnosti, korupciji in pomanjkanju politične reprezentacije po finančni krizi leta 2008. Protestniki so zasedli javne trge, kot je Puerta del Sol v Madridu, in zahtevali korenite spremembe v političnem sistemu. Gibanje je pomembno vplivalo na špansko politično krajino, saj je utrlo pot nastanku novih političnih strank, kot je Podemos.

Socialna stanovanja so nepremičnine, ki jih država, občine ali neprofitne organizacije zagotavljajo posameznikom in družinam z nižjimi dohodki po cenah, ki so bistveno nižje od tržnih. Njihov glavni namen je zagotoviti dostojno bivanje vsem državljanom, ne glede na njihov ekonomski položaj, ter preprečiti stanovanjsko izključenost in brezdomstvo. V mnogih evropskih državah so pomemben del socialne varnostne mreže, saj zmanjšujejo pritisk na tržne najemnine in zagotavljajo stabilnost ranljivim skupinam prebivalstva.

Isabel Díaz Ayuso je vplivna španska političarka iz konservativne Ljudske stranke (Partido Popular), ki od leta 2019 opravlja funkcijo predsednice avtonomne skupnosti Madrid. Znana je po svojem liberalnem pristopu do gospodarstva in nasprotovanju nekaterim politikam centralne španske vlade, zlasti glede stanovanjske zakonodaje in davčne politike. Njena politična drža pogosto poudarja pomen lastninskih pravic in svobodnega trga, kar jo pogosto postavlja v neposreden ideološki konflikt z levo usmerjenimi vladnimi strankami v Španiji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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madrid stanovanja najemnina deložacija

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KOMENTARJI50

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Verus
27. 09. 2026 19.00
To ne resnica o svetu, ne pa "oh in sploh ugodno zivljenje" in "oh in sploh visoke place", ki jih risejo pravljicne statistike
Odgovori
0 0
Verus
27. 09. 2026 19.01
Je*
Odgovori
0 0
25.maj
27. 09. 2026 18.59
če je nekaj zakonito, potem mora to biti tudi družbeno sprejemljivo, sicer je z zakonodajo nekaj hudo narobe
Odgovori
0 0
First Last
27. 09. 2026 18.52
Pri nas se deložira ljudi iz lastne hiše kjer so od vedno živeli, če niso priključeni na vodovod!! Na enkrat sedaj ni v redu, pa sami bi si mogli plačati priključek, če nimajo jih sterajo, živali ljubljenčke pa v nekaterih primerih v zavetišče kjer če ne dobijo novih lastnikov jih uspavajo!! Da ne govorim o kakšni kravci, to pa v zakol.. O tem se ne piše in ne govori
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+4
4 0
Tomvojo
27. 09. 2026 18.42
Kmalu bo tretja in bo spet normalno življenje za tiste ki bodo preživel? Bo pa treba obnovit porušeno in ne bo časa za bedarije ki se sedaj dogajajo.
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+1
2 1
Janez23
27. 09. 2026 18.40
Zakaj pa se gospa ni preselila v drugo stanovanje v manjši kraj, kjer so najemnine nižje? Če si v pokoju ni potrebe,da si v centru Madrida.
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-2
1 3
Verus
27. 09. 2026 19.03
Ti si verjetno eedyot,. Ki zivi lagodno, zato svet rises s svojimi čopiči neskoncnih moznosti
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0 0
Sirhakel77
27. 09. 2026 18.39
Kar se mene tiče je v bistvu tako, da je za to kako boš živel odgovoren izključno vsak sam zase. Stanovanje če ga nimaš ga moraš pač skozi življenje zaslužiti. Za vse ostale ranljive skupine pa je dolžna poskrbeti edino in zgolj država. Ne moreš pa sankcionirati najemodajalcev in postavljati pogojev na privat lastnini !! Pa ne zagovarjam tegale v Španiji ker so ženski postavili res nemogoče pogoje.
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+1
2 1
Dinho8O
27. 09. 2026 18.42
Kaj to s 3 službami, da te pol pred penzijo infarkt rukne?
Odgovori
-1
0 1
Sirhakel77
27. 09. 2026 18.48
Ja tud če je treba Dinho. J..i ga tako je... Z ženo sva tud 30 let odplačevala flet. Lahko ga pa ne bi. Bi šla v najem in namesto mesečne rente za odkup vsake 3 mesece v toplice al pa na morje.. Kot sem rekel se odloči vsak sam zase..
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1888402
27. 09. 2026 18.38
Zahodne vrednote ..
Odgovori
+2
5 3
daiči
27. 09. 2026 18.35
ste napisal gor d je mogla po vec k 7 dstletjh zapustit svoj dom. svoj ? a ni bla podstanarka. pol ni biv njen. do takrt k mas ti pogodbo z najemodajavcem loh zvis u njegov nepremicnin, k pa pogodba potece te pa loh brcne vn. a tj zenic pr njenh leth to se ni blo jasn. a mors bit 200 let str d ratas tolk modr d ti je to jasn. ce si u cevmu lajfu ne mors zasluzt za svoj dom je pa tud vrag, drugo je ce zarad zdravstvenh problemov nemors delat
Odgovori
-1
1 2
Neat
27. 09. 2026 18.44
Stari, pa ti si polpismen!
Odgovori
+2
3 1
Ricola Swiss
27. 09. 2026 18.33
Pri nas ni problema Maljevac in kuštravec sta zgradila 10.000 stanovanj ali je to res, lewaki presodite!
Odgovori
+0
5 5
daiči
27. 09. 2026 18.36
sta jh ja na svojh jezikh
Odgovori
+0
3 3
zajfa
27. 09. 2026 18.29
Kapitalizem v vsem svojem sijaju.
Odgovori
+1
4 3
Bolje100letBogat kot7dniReven
27. 09. 2026 18.27
Po izvedeni deložaciji so jo hoteli začasno premestili v resort oziroma center za starejše občane v soseski San Blas v Madridu (Residencia de mayores de San Blas), kar sta ji zagotovila mesto Madrid in lokalna socialna služba... pa je seveda odklonila, rajši je šla k sorodnikom...le ti upajo, da bi po njeni smrti lahko oni za 500 € uporabljali stanovanje po starem sistemu najemnin...
Odgovori
-3
1 4
vlahov
27. 09. 2026 18.22
miljoni islamskih tujcev dvigujejo cene in pobirajo socialne podpore . 500e mesečno .
Odgovori
+2
4 2
BBcc
27. 09. 2026 18.26
Eni pa najemnine 2600 eur
Odgovori
+1
3 2
Bolje100letBogat kot7dniReven
27. 09. 2026 18.22
Še to, podjetje je gospe ponudilo manjše stanovanje, pa ga je odklonila, ponudili so ji zelo lep dom za ostarele, pa je odklonila, govoreč da je v tem stanovanju že 71 let in bo v njem do smrti...se pravi princip...
Odgovori
-4
2 6
Agent Provokator
27. 09. 2026 18.19
Slovenskim najemodajalcem stanovanj, so se zasvetile oči... kot lučke. Uauuu... 2.600€ na mesec...
Odgovori
+3
5 2
zajfa
27. 09. 2026 18.30
Hahaha. To naši 1A inovatorji. Inovirajo na potovanjih in v dragih restavracijah.
Odgovori
-1
0 1
zavetnik
27. 09. 2026 18.14
Kaj se čudite tej zgodbi pri nas se isto dogaja v postopkih pa sodelujejo najbolje plačani stečajni upravitelji kot je tisti ki nosi telefone na sestanke Petrolovih voditeljev in ostali odvetniki ki sodelujejo z nepremičninski agencijami in z fiktivni brezplačnimi pogodbami izzemajo prejšnje lastnike ki ostanejo v nepremičninah
Odgovori
+5
7 2
Samo navijač
27. 09. 2026 18.12
Skozi leta ne vsaj 5x preplacala stanovanje. Pa se vseeno ni bilo njeno. Vedno razmisljajte o nakupu . Drugace vas bodo odirali na stara leta pa postavili na cesto.
Odgovori
+8
9 1
FrancRode
27. 09. 2026 18.11
Vidim, da zopet tile 24 urni govorijo samo enostransko... Pa kdo vam bo še verjel?
Odgovori
+0
4 4
Thor78
27. 09. 2026 18.06
Migracije dvigujejo ceno.
Odgovori
+5
8 3
Dinho8O
27. 09. 2026 18.05
Cas je da se postavi kapico na visino najemnine.
Odgovori
+5
9 4
Celikos
27. 09. 2026 18.03
država pobira davke od vsega, naj gradi tudi stanovanja
Odgovori
+1
4 3
Bolfenk2
27. 09. 2026 18.18
Izgradi si hišo ali kupi stanovanje. Zakaj bi jaz plačeval davke za tvoje stanovanje?
Odgovori
-4
1 5
Capri
27. 09. 2026 18.27
si res pravi bolfenk, ko oni iz radia City
Odgovori
+1
2 1
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