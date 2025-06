Po 72 urah v izraelskem priporu izgnanih šest aktivistov

Nevladna organizacija Adalah je danes sporočila, da je po več kot 72 urah v izraelskem priporu na poti na letališče v Tel Avivu šest aktivistov z ladje Madleen. Od tam jih nameravajo izgnati iz države danes popoldne ali zgodaj v petek, so dodali.

Izraelske oblasti so danes sporočile, da so še šest aktivistov, ki so bili pridržani na ladji Madleen, ki je poskušala prebiti izraelsko blokado Gaze, izgnali iz države. Med njimi je tudi evropska poslanka iz Francije Rima Hassan, še dva aktivista pa naj bi deportirali v petek.

"Še šest potnikov s 'selfie jahte', med katerimi je tudi Rima Hassan, je na poti iz Izraela. Nasvidenje - in ne pozabite narediti selfija, preden odidete," je na omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo.

Tudi nevladna organizacija Adalah, ki zastopa aktiviste, pridržane na ladji Madleen, je potrdila, da je šest aktivistov z letalom zapustilo Izrael.

Štirje izmed aktivistov na krovu, med njimi švedska aktivistka Greta Thunberg, so se strinjali s takojšnjo deportacijo. Še dva francoska državljana ostajata v priporu in čakata na deportacijo, ki bo predvidoma sledila v petek, so še pojasnili pri organizaciji Adalah.

Med njimi so dva francoska državljana ter državljani Brazilije, Nemčije, Nizozemske in Turčije. V skupini je tudi evropska poslanka iz Francije Rima Hassan, ki je palestinskega rodu.

Na krovu ladje Madleen je bilo dvanajst ljudi, ko so jo v ponedeljek v mednarodnih vodah, približno 185 kilometrov zahodno od Gaze, prestregle izraelske sile.

