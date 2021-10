Po 74 letih bo vzletelo zadnje letalo Alitalie

Po 74 letih bo letalski prevoznik Alitalia prenehal obstajati. Družba je bila ustanovljena leta 1947 in desetletja so blagovno znamko povezovali z italijanskim povojnim gospodarskim razcvetom.

Alitalia od leta 2002 namreč ni ustvarila letnega dobička, prav tako so bili neuspešni drugi poskusi njene rešitve, vključno z iskanjem zasebnih kupcev, med drugim so potekali pogovori z Delto in Lufthanso. Letalskega prevoznika so privatizirali leta 2008, vendar je tudi po tem še vedno potreboval veliko državne pomoči. Leta 2017 je bankrotiral in so ga dali v roke posebnim administratorjem.

Dve poznejši državni posojili sta kršili pravila EU o državni pomoči, katerih cilj je zagotoviti enake konkurenčne pogoje v celinskem letalskem sektorju. Leta 2020 je zaradi omejitev letalskega prometa, povezanih s koronavirusom, letalski prevoznik spet klecnil. Reševanje je Alitalii sicer omogočilo letenje, odprlo pa je tudi pot za ponovno nacionalizacijo italijanskega letalskega prevoznika pod novim podjetjem ITA.

Evropska komisija je septembra dala pritrditev podjetju ITA in v drugi spodbudi odločila, da ITA ne bo odgovarjala za 900 milijonov evrov nezakonite državne pomoči, ki jo je leta 2017 prejela njena predhodnica. Komisija je potrdila tudi, da je 1,35 milijarde evrov, ki jih je vlada vložila v novo podjetje za njegov začetek, v skladu s pravili EU.

ITA bo začela delovati z 52 letali. Letos bodo tam zaposlili do 2.950 ljudi – v primerjavi s 10.000, kolikor jih je bilo v Alitalia. Sprva bo ponujal 45 destinacij in 61 poti, med drugim v Frankfurt, Pariz, London, New York in Buenos Aires.